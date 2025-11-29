快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

研究指免疫力變差並非不可逆 醫：運動可以有效改善

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
隨著年齡增加，許多人認為免疫力自然下滑，但最新研究指出，免疫衰退並非不可逆，運動有助改善。報系資料照
隨著年齡增加，許多人認為免疫力自然下滑，但最新研究指出，免疫衰退並非不可逆，運動有助改善。報系資料照

隨著年齡增加，許多人認為免疫力自然下滑，但最新研究指出，免疫衰退並非不可逆。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，研究顯示免疫系統老化到某一階段後，不僅防禦能力下降，還可能出現過度活化、引發慢性發炎的雙重失衡現象。不過透過運動就可以有效改善。

2025年刊登於「Immunity & Ageing」的一篇綜論提出「免疫停滯」（Immunopause）概念，指免疫系統老化到某一階段後，不僅防禦能力下降，還可能出現過度活化、引發慢性發炎的雙重失衡現象。使身體在面對感染、癌細胞時反應遲鈍，卻又持續釋放發炎物質，造成組織損害。

張家銘說，免疫老化（Immunosenescence）是人體自然老化的一部分，包括胸腺萎縮使初生型T細胞減少、老化T細胞如TEMRA累積、B 細胞抗體反應能力下降，及自然殺手細胞與巨噬細胞效能退化。這些變化與「慢性低度發炎」（Inflammaging）相伴，體內的 IL-6、TNF-α、CRP 等發炎指標長期偏高，增加心血管疾病、代謝異常與神經退化疾病風險

張家銘說，研究指出，這種免疫衰退並非無法扭轉，規律運動是目前證據最明確、效果最一致的改善方式。適量運動能重新活化初生型 T 細胞、提升自然殺手細胞清除感染與腫瘤的能力，同時降低 CRP、TNF-alpha 等發炎指標，並提高抗發炎介白素 IL-10。

只要持續12周，每周3到5次、每次約 30 分鐘的快走、有氧運動、慢跑或肌力訓練，就足以使免疫系統出現可觀的「年輕化」變化。

張家銘說，運動帶來的效益並不限於免疫系統本身，還牽動腸道菌相、大腦與肌肉等多重系統。運動能促進腸道益菌產生短鏈脂肪酸，如酪酸與丙酸，具備抗發炎與保護黏膜作用，並能刺激肌肉合成，減少老年肌少症風險。

身體狀態改善後，精神、腸胃、關節、睡眠與情緒等層面也會同步提升，反映身體逐步從慢性發炎中回到平衡狀態。

張家銘建議，民眾不必一開始就進行高強度運動，可先從每天讓心跳稍微加速 10 分鐘做起，例如加快步行速度、爬樓梯、跳繩或在家做深蹲，每周再搭配2次簡易肌力訓練。若能同時搭配高纖飲食，如蔬菜、地瓜、燕麥與水果，有助腸道菌群共同調節免疫環境，提升整體成效。

運動 老化 風險

延伸閱讀

吃很多青菜仍便秘？醫揭3物搭3招改善腸道 2顆「水果藥」擺脫硬便便

科技業主管連罹兩癌 醫點出「致命關鍵」：工作壓垮了免疫力

保暖就是保命！室內低於18°C全身系統拉警報 醫：冷不要硬撐

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

相關新聞

獨／桃園機場北登機廊廳時程明朗 拚12月1日開放 首批旅客早上可登機

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃機公司證實，目前已成立...

台鐵施工平溪線停駛 今起試辦「鐵道合法放天燈」

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐...

放晴回暖！明晨恐輻射冷卻陡低溫 下周二午後劇烈變天轉濕冷

東北季風周末明顯減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，風向逐漸轉為偏東風，天氣逐漸趨於...

TPASS 2.0升級版12月上路 國光客運30條路線適用回饋

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案12月起上路。國光客運今表示，配合交通部政策，乘客搭乘國光客運30條行駛里程70...

新竹關西10.5度低溫 鄭明典：輻射冷卻的影響

今天清晨冷颼颼，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在新竹縣關西工作站測站，今天清晨5時25分出現10.5度低...

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。