快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

獨／桃園機場北登機廊廳時程明朗 拚12月1日開放 首批旅客早上可登機

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓，圖右下角為銜接空橋處，圖左上角為4樓抵達層。聯合報系資料照
北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓，圖右下角為銜接空橋處，圖左上角為4樓抵達層。聯合報系資料照

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃機公司證實，目前已成立桃園機場第三航廈試營運應變小組，若一切運作正常，力拚12月1日凌晨3時開放試營運，最快當天上午8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機，成為首批使用的旅客。

預計年底前完工啟用的桃園機場北登機廊廳正式啟用開放試營運的時程又更明確了。桃園機場公司副總李俊德證實，近日都在進行最後階段的確認與演練作業，包括空橋、廁所、動線、電梯、電力等，預設最差的狀況發生時，機場公司如何應變處理，確保正式對民眾開放啟用時能一切順利。

對於網傳北登機廊廳將在12月1日下周一凌晨3時啟用。李俊德並未否認。他表示，目前目標的確是朝這個時間點開放試營運，最快當天早上8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機。

據了解，華航將於12月3日開航台北直飛美國鳳凰城航線，也希望爭取安排首航航班旅客能使用新啟用的北登機廊廳供旅客登機。

北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18，設有清晰指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，在錯落有致的上千盞Halo燈具柔和光影的引導下，回到第二航廈辦理入境。

桃園機場 電梯

延伸閱讀

影／台南工地傳火警「大量濃煙竄天」 6樓電梯內救出1受困婦人

全球最乾淨機場出爐！東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名次曝光

汐止火車站手扶梯、電梯常壞 2部電梯更新中

比雙11省更多！頂呱呱「炸雞桶」現省282元 招牌台味「雞腿、雞翅、呱呱包」都吃得到

相關新聞

獨／桃園機場北登機廊廳時程明朗 拚12月1日開放 首批旅客早上可登機

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃機公司證實，目前已成立...

台鐵施工平溪線停駛 今起試辦「鐵道合法放天燈」

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐...

放晴回暖！明晨恐輻射冷卻陡低溫 下周二午後劇烈變天轉濕冷

東北季風周末明顯減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，風向逐漸轉為偏東風，天氣逐漸趨於...

TPASS 2.0升級版12月上路 國光客運30條路線適用回饋

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案12月起上路。國光客運今表示，配合交通部政策，乘客搭乘國光客運30條行駛里程70...

新竹關西10.5度低溫 鄭明典：輻射冷卻的影響

今天清晨冷颼颼，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在新竹縣關西工作站測站，今天清晨5時25分出現10.5度低...

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。