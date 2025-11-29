獨／桃園機場北登機廊廳時程明朗 拚12月1日開放 首批旅客早上可登機

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃機公司證實，目前已成立桃園機場第三航廈試營運應變小組，若一切運作正常，力拚12月1日凌晨3時開放試營運，最快當天上午8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機，成為首批使用的旅客。

預計年底前完工啟用的桃園機場北登機廊廳正式啟用開放試營運的時程又更明確了。桃園機場公司副總李俊德證實，近日都在進行最後階段的確認與演練作業，包括空橋、廁所、動線、電梯、電力等，預設最差的狀況發生時，機場公司如何應變處理，確保正式對民眾開放啟用時能一切順利。

對於網傳北登機廊廳將在12月1日下周一凌晨3時啟用。李俊德並未否認。他表示，目前目標的確是朝這個時間點開放試營運，最快當天早上8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機。

據了解，華航將於12月3日開航台北直飛美國鳳凰城航線，也希望爭取安排首航航班旅客能使用新啟用的北登機廊廳供旅客登機。

北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18，設有清晰指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，在錯落有致的上千盞Halo燈具柔和光影的引導下，回到第二航廈辦理入境。