台鐵施工平溪線停駛 今起試辦「鐵道合法放天燈」

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐地區合法施放天燈。立委廖先翔說，從網紅遭罰爭議到合法化試辦，爭取平溪鐵道天燈「期間限定」解禁。

台鐵公司表示，平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐地區施放天燈，開放時間為將自今天起至明年1月4日，每周六日及115年1月1日、2日元旦假期，每日早上8時至下午8時。

開放施放天燈範圍包括十分K6+160~K6+260（約十分街67號前~十分街113號前）、平溪K11+200~K11+230（中華街14-1號~中華街28號）及菁桐K12+850~K12+980（菁桐天燈館後方~菁桐街113號）。

今年8月，知名旅遊YouTuber「菜苔苔與菜生生」因在平溪支線鐵軌上施放天燈遭檢舉並開罰，引發社會對於平溪「天燈文化」與「鐵路法規」衝突的關注，也讓在地仰賴觀光維生的商家及民憂心。

針對此一困境，立委廖先翔說，他積極介入協調，利用平溪線因災停駛的修復期間，成功爭取鐵道局及台鐵公司支持，今天起啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，為未來推動鐵路法第57條修法建立重要的實務基礎。

廖先翔表示，台鐵平溪線的功能其實已經與觀光旅遊高度結合，若在訂定安全規範後能夠結合觀光發展，會是一個共贏的局面。平溪鐵道承載了台灣的共同記憶與願望。

廖先翔指出，現行鐵路法第57條規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，導致平溪行之有年的鐵道天燈文化長期處於適法性灰色地帶，不僅遊客容易誤觸法網，地方執法機關也面臨兩難 。

廖先翔說，已擬具鐵路法第57條修正草案，主張在兼顧鐵路運輸安全的前提下，允許鐵路機構針對「發展觀光」或「疏散人潮」等特殊需求，經交通部同意後公告開放特定範圍與時段。這次辦不只解決短期觀光需求，更是修法的先行指標。