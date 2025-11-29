護理人力「逆勢成長」 台東醫院：智慧醫療、加薪給福利
全台醫療院所普遍面臨護理師不足，衛生福利部台東醫院護理人力卻呈現逆勢成長。院長王蘭福指出，2023年院內護理師僅93名，至今已增至118名，增幅超過20人，主要得力於改善福利與工作環境、縮減文書負擔，讓護理專業能真正專注於病人照護。
王蘭福指出，公立醫院除提供基本醫療服務外，還承擔政府交付的公共衛生任務。偏鄉醫療常被視為吃力不討好的環境，但台東醫院秉持「別人不做的，我們來做」的精神，藉由智慧醫療、硬體更新與更友善的工作環境，吸引更多台東子弟返鄉服務，穩定護理人力，確保偏鄉醫療品質不因人力不足而受影響。
為減輕行政壓力並提升工作效率，台東醫院全面導入智慧醫療系統，涵蓋病歷記載、病房與病床管理、手術排程等作業。有護理師表示，以往班後仍需花大量時間處理病歷與行政資料，常感心力透支；系統上線後，可將更多時間投入病人照護，看到病人康復與笑容，比什麼都值得。
台東醫院表示，自智慧醫療系統導入以來，病歷登錄時間大幅縮短，班次交接效率也提升。有資深護理師補充說，智慧化系統改善班次交接流程，減少誤會與重工，顯著降低工作壓力。
王蘭福強調，智慧化與人性化管理不僅提升醫療品質，也讓護理師專業真正回歸病人照護，創造雙贏局面，並為偏鄉醫療建立可持續的人力與制度基礎，成為民眾信任的醫療守護者。
縣府衛生局也表示，基層醫療是台東最重要的防線，為持續以具體行動留住人才、提升服務品質，決定將部分師3級醫師與醫事人員升任為師2級，共有5位醫師、6位護理師及衛生所主任獲升等，每月薪資將增加約4000元。透過實質誘因，讓更多專業人才願意長留台東、守護鄉親健康。
