快訊

告別19年「飛碟晚餐」陳揮文證實被離職！感念給自主空間：我無以回報

明年起勞保年金滿65歲才能領？達成2條件 最早提前5年領

空巴召修衝擊！全日空今取消65航班9400人受影響

護理人力「逆勢成長」 台東醫院：智慧醫療、加薪給福利

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
衛生福利部台東醫院護理人力自2023年院內護理師僅93名，至今已增至118名，增幅超過20人，呈現逆勢成長。記者尤聰光／攝影
衛生福利部台東醫院護理人力自2023年院內護理師僅93名，至今已增至118名，增幅超過20人，呈現逆勢成長。記者尤聰光／攝影

全台醫療院所普遍面臨護理師不足，衛生福利部台東醫院護理人力卻呈現逆勢成長。院長王蘭福指出，2023年院內護理師僅93名，至今已增至118名，增幅超過20人，主要得力於改善福利與工作環境、縮減文書負擔，讓護理專業能真正專注於病人照護。

王蘭福指出，公立醫院除提供基本醫療服務外，還承擔政府交付的公共衛生任務。偏鄉醫療常被視為吃力不討好的環境，但台東醫院秉持「別人不做的，我們來做」的精神，藉由智慧醫療、硬體更新與更友善的工作環境，吸引更多台東子弟返鄉服務，穩定護理人力，確保偏鄉醫療品質不因人力不足而受影響。

為減輕行政壓力並提升工作效率，台東醫院全面導入智慧醫療系統，涵蓋病歷記載、病房與病床管理、手術排程等作業。有護理師表示，以往班後仍需花大量時間處理病歷與行政資料，常感心力透支；系統上線後，可將更多時間投入病人照護，看到病人康復與笑容，比什麼都值得。

台東醫院表示，自智慧醫療系統導入以來，病歷登錄時間大幅縮短，班次交接效率也提升。有資深護理師補充說，智慧化系統改善班次交接流程，減少誤會與重工，顯著降低工作壓力。

王蘭福強調，智慧化與人性化管理不僅提升醫療品質，也讓護理師專業真正回歸病人照護，創造雙贏局面，並為偏鄉醫療建立可持續的人力與制度基礎，成為民眾信任的醫療守護者。

縣府衛生局也表示，基層醫療是台東最重要的防線，為持續以具體行動留住人才、提升服務品質，決定將部分師3級醫師與醫事人員升任為師2級，共有5位醫師、6位護理師及衛生所主任獲升等，每月薪資將增加約4000元。透過實質誘因，讓更多專業人才願意長留台東、守護鄉親健康。

衛生福利部台東醫院改善福利與工作環境、縮減文書負擔，讓護理專業能真正專注於病人照護。記者尤聰光／攝影
衛生福利部台東醫院改善福利與工作環境、縮減文書負擔，讓護理專業能真正專注於病人照護。記者尤聰光／攝影

台東 護理師 衛生所

延伸閱讀

華碩打造機器人生態系 將秀智慧管理指揮中樞「Maestro」

她上網購買國考證書應徵護理師獲錄取 上班2天自首判拘役

1.25兆元軍購條例能進立院？ 傅崐萁：軍人加薪是基本底線

奇美醫院攜手思科啟動AI智慧醫療 為中風病人提供個人化照護方案

相關新聞

放晴回暖！明晨恐輻射冷卻陡低溫 下周二午後劇烈變天轉濕冷

東北季風周末明顯減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，風向逐漸轉為偏東風，天氣逐漸趨於...

TPASS 2.0升級版12月上路 國光客運30條路線適用回饋

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案12月起上路。國光客運今表示，配合交通部政策，乘客搭乘國光客運30條行駛里程70...

新竹關西10.5度低溫 鄭明典：輻射冷卻的影響

今天清晨冷颼颼，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在新竹縣關西工作站測站，今天清晨5時25分出現10.5度低...

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】直面死亡 打開人生新窗口

作家郭強生的父親郭軔在二○二三年八月離世，之後大約一年半的時間，郭強生除了上課和工作，無法和任何人說話，即便站在他面前的...

今年秋天74年來最熱 冬天估偏暖偏乾

全球氣溫屢創新高，中央氣象署表示，今年秋季（九至十一月），台灣均溫高達廿六點五度，創下一九五一年以來，秋季最高平均氣溫紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。