放晴回暖！明晨恐輻射冷卻陡低溫 下周二午後劇烈變天轉濕冷

東北季風周末明顯減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，風向逐漸轉為偏東風，天氣逐漸趨於穩定，尤其是今天。中高層雲系逐漸向東離開，台灣附近的大氣轉乾，雖然台中以南、東半部地區現在的雲量偏多，隨著乾空氣影響漸趨明顯，預期時間愈晚陽光出來的機會也愈高。

至於中部以北一帶目前的雲量就已經不多，天氣較為晴朗，吳聖宇表示，這也使得今天清晨在竹苗地區明顯輻射冷卻低溫，最低溫出現在新竹關西的10.5度，其次是苗栗西湖11.4度、新竹寶山11.5度以及苗栗造橋的11.6度等。

今天各地大致是多雲或晴天氣，整個大氣是在轉乾的過程，天氣相當穩定。吳聖宇說，明天則是相反的情況，雖然底層還是高壓迴流帶來的偏東風，但是預報資料顯示在台灣西邊又會逐漸有中高層水氣要東移過來，尤其是在3000至5000公尺高度這一層水氣比較明顯，因此明天將會是一個由晴漸轉多雲的天氣，下午之後各地雲層漸增，到了晚間的雲層愈來愈厚，可能在部分山區地形上就會有機會出現局部小雨的現象。

這種中高層雲系影響的情況預期會持續到下周一，吳聖宇表示，下周一各地仍將維持多雲到陰、山區地形上或是局部區域偶有短暫小雨的天氣，其實沒有明顯的天氣系統影響，但是只要雲量一多加上地形的配合，在山區以及局部地區就可能會有一點點下雨的機會。

周末各地白天溫度相對比較溫暖，吳聖宇表示，北部、東半部白天高溫25至27度，中南部高溫則可以來到27至29度。不過夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫，局部地區仍有機會降到13度或更低，尤其是明天清晨，出現輻射冷卻低溫的條件仍比較好，要留意日夜溫差變化。

吳聖宇表示，到了下周一因為雲量增多，各地白天高溫預期會略降1至2度，北部、東半部白天高溫23至26度，中南部高溫則是25至28度。

真正天氣要有比較大的轉變，吳聖宇表示，要等到下周二下半天之後東北季風再度增強，迎風面地區的降雨將會逐漸轉趨明顯，其他地方雲量持續偏多，入夜之後溫度也將會開始下降轉涼。

吳聖宇表示，下周三中高層短波槽通過，地面冷高壓也將更明顯南下到長江口一帶，將是東北季風最強的一天，不僅是迎風面地區持續有降雨，甚至連西半部局部地區都可能因為短波槽掠過台灣以北，配合中高層水氣通過而出現短暫陣雨情況。

他說，要等到下周四位於長江口的地面冷高壓中心逐漸消失，東北季風的強度才會較為減弱，不過迎風面地區仍將有短暫陣雨，其他地方則逐漸轉為多雲或有陽光露臉的天氣。

溫度趨勢，吳聖宇表示，下周二入夜之後溫度才會開始下降，因此北部、東半部白天高溫預報仍有22至25度，中南部高溫也維持在25至28度左右。到了下周三溫度就明顯降低，北部、東北部白天高溫可能只剩20度或以下，花東地區高溫21至23度，中部高溫22至24度，南部受影響較小，高溫仍有24至26度左右。

吳聖宇表示，下周三晚間到下周四清晨，在中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能降到13至15度左右，因為雲量偏多，預期沒有太明顯的輻射冷卻作用機會，南部以及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區15至17度之間，也是明顯偏涼的情況，中南部的日夜溫差大。

下周四白天起東北季風慢慢減弱，不過他說，北部、東北部預報的高溫仍然不到20度，其他地方的高溫則是跟下周三差不多或略為上升，花東地區21至23度，中南部在24至27度之間，南北之間的溫度差異較大，南來北往要多加注意。

目前天琴颱風仍在南海緩慢移動，吳聖宇表示，強度則是愈來愈減弱，後續可能逐漸靠近越南沿岸，但是應該在真正影響越南陸地前就會減弱消散。

吳聖宇表示，至於有紀錄以來第一個從北印度洋海域（麻六甲海峽）跨過馬來半島，進入西北太平洋海域（南海）的熱帶性低氣壓TD31，目前正緩慢向東北移動，未來將逐漸往天琴颱風以南的區域靠近，今天到明天之間是否會有機會發展達到輕度颱風等級，仍有待觀察。最後應該還是會逐漸併入強度漸弱的天琴颱風環流內，並且一起被下周南下的東北季風往西南推動後逐漸消失在海面上，對台灣天氣並沒有影響機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。