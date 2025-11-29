健檢紅字是「生病」還是「警訊」？十大異常項目總盤點 帶你看懂身體警報

年末將近，你是不是也在忙著衝績效、算獎金？但除了工作成績單，別忘了另一份更重要的「你的健康成績單」！打開健檢報告，紅字像報稅表一樣密密麻麻：血壓飆高、肝指數亮紅、腰圍失守……不少人選擇眼不見為淨，心想「再觀察看看」；但事實是，身體發出的警訊不會無聲無息地消失，反而會在你忽略的時候，默默累積成更嚴重的問題。

根據衛福部統計，國人十大死因中有五項與三高有關，慢性病早已成為現代人最熟悉的「隱形殺手」。也因此，國健署在2025年將成人預防保健年齡下修至30歲，截至7月已有超過21萬人受惠，鼓勵大家提早檢查、提早調整，讓健康別再是最後一順位。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，根據衛福部30歲以上的公費健檢項目，盤點網友最關注的「十大健檢紅字」。從肝指數、血糖，到膽固醇、尿酸，這些檢查報告上的小小紅字，其實都是身體在暗自求救的訊號。這次就帶你一次看懂那些「看似沒事、其實有事」的健康地雷，同時教你怎麼靠日常習慣調整、加上善用政府免費資源，把紅字慢慢拉回綠燈，才是新一年最值得投資的個人升級。

No.10 三酸甘油酯

示意圖／ChatGPT

如果把膽固醇想成容易黏在血管壁上的固態油垢，三酸甘油酯則像在血液中流動的液態油；它是多餘熱量轉成脂肪、暫存在血液裡的型態。當三酸甘油酯偏高，代表血液油脂含量增加，不僅提高血管阻塞風險，也與胰臟健康密切相關，是代謝失衡的重要警訊。

三酸甘油酯與日常飲食密切相關，建議從生活型態調整起，其中常被提到的營養素就是有「血管清道夫」之稱的Omega-3。各國對Omega-3的建議量不同，大致落在每300至1,000毫克之間；台灣衛福部則規範每日攝取上限為2,000毫克。

不過，一般飲食不易固定吃到足量深海魚類，因此有些人會選擇補足保健品，例如德之寶頂級魚油+D3，每顆含750毫克Omega-3（濃度84.9％），並搭配400IU維生素 D，更容易掌握每日營養素攝取量。

✎ 風險提醒：

數值若長期偏高，不只增加心血管疾病風險，嚴重時更可能引發急性胰臟炎；加上不少高三酸甘油酯患者同時有肥胖、糖尿病或脂肪肝等問題，若沒有及早處理，代謝功能會越拖越亂，健康風險也會跟著提高。

No.9 肝功能GOT、GPT

肝臟常被稱為「沉默器官」，因為它就算出狀況，也很少會立刻讓你痛到受不了。很多人都是等健檢報告出現異常數字，才驚覺原來肝臟早就在悄悄求救了。GOT、GPT其實是肝細胞裡的酵素，平常乖乖待在細胞裡當「小員工」。但只要肝細胞因為發炎或受損而破掉，這些酵素就會被釋放到血液裡，所以抽血時看到這兩項飆高，代表肝臟正面臨壓力或受傷。

不過更麻煩的是，數值正常也不代表肝臟真的沒問題。例如肝硬化到了後期，肝細胞大量流失，沒有足夠的酵素能跑出來，檢驗值反而會呈現「假正常」，但肝功能卻已經明顯下降。要確認肝臟的真實狀況，不能只靠一個數字，還需要搭配腹部超音波和其他抽血項目一起綜合判斷，才能真正看清肝臟的健康程度。

✎ 風險提醒：

GOT、GPT如果長期偏高，通常表示肝細胞一直處在發炎狀態，久了可能演變成慢性肝炎、肝硬化，甚至提高肝癌風險。不過，造成發炎的原因很多，常見的包括B、C肝等病毒性肝炎、脂肪肝、飲酒過量，或藥物造成的肝負擔。

No.8 視力檢查

示意圖／Pexels

成人健檢中，視力不只是在看近視、遠視和散光。如果突然視力下降、兩眼差異過大，或戴上眼鏡後視力還是不理想，都可能暗示著更深層的眼部或全身健康問題，需要特別留意。

除了控制用眼時間，適當的營養補充也是保護視力的重要一環。葉黃素、玉米黃素、維生素A、Omega-3脂肪酸、花青素等，都被認為能幫助維持眼睛健康。尤其是Omega-3裡的DHA，是視網膜的重要成分，詢問度一直很高。不過，魚油產品品質落差大，重金屬與新鮮度始終是多數人最擔心的問題。

也因此，越來越多人偏好來源清楚、製程透明的魚油品牌。例如德之寶頂級魚油+D3，選用深海小型魚作為原料，並在德國當地從萃取到封裝一條龍完成，減少運送與分裝過程可能造成的品質變動，讓想補充Omega-3的族群在選擇上更安心。

✎ 風險提醒：

視力紅字若伴隨視野缺損、突然模糊，可能是青光眼或黃斑部病變的早期信號，需盡快檢查。若本身有糖尿病或高血壓，視力異常也可能意味著視網膜已受影響，必須更留意血糖與血壓的控制。

No.7 BMI身體質量指數

這個看似容易取得的紅字，其實很容易被誤解。BMI只用身高和體重計算，能反映的只有「重量」，卻分不出那是肌肉還是脂肪。這也是為什麼它常把肌肉量高的健身族判成超標，卻放過體脂過高但BMI正常的「泡芙人」，有健身習慣的網友無奈表示：「公司體檢BMI過高，但我體脂才12至13」。

因此，看到BMI紅字時別只盯著一個數字，還要搭配腰圍、體脂率、肌肉量一起看，才能更準確掌握自己的健康狀況。

✎ 風險提醒：

BMI「紅字」代表體重過重或過輕，通常會增加罹患慢性病的風險，包括心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂、癌症（如子宮癌、大腸癌、腎臟癌等）以及關節問題。

若BMI過高（體重過重或肥胖），會使心血管疾病風險增加；若BMI過低（體重過輕），則可能導致營養不良、骨質疏鬆等問題。

No.6 腹部超音波

示意圖／Freepik

腹部超音波就像是身體內部的一次「內部巡檢」，它用探頭掃過你的腹部，即時檢查肝臟、腎臟、膽囊等器官。不少人都是透過這項檢查，才首次發現自己有脂肪肝、息肉、囊腫、結石，甚至肝硬化等問題。

其中最常見的異常就是「脂肪肝」。一位平常就有健身和爬山習慣的脆友分享，他做健康檢查時，照腹部超音波被醫師告知有輕微脂肪肝，還被提醒「要多注意飲食」；但他不吃炸物、甜食，每餐都吃健康餐，當下只覺得「我還能怎麼注意」，這段經驗也引發不少討論，貼文吸引1.2萬人次瀏覽，網友驚呼「這樣也有脂肪肝」；也有人分享「其實脂肪肝有一小部份和體質有關喔」、「壓力大，皮質醇升高，會容易發生脂肪肝」。

✎ 風險提醒：

脂肪肝若放任不管，會逐漸惡化為肝炎、肝纖維化，最終演變成肝硬化甚至肝癌；膽囊或腎臟的結石，雖然初期可能無感，一旦發作，可能導致劇烈疼痛，甚至引起急性發炎或腎積水，必須盡快處理。

No.5 血液常規檢查

血液常規檢查就像身體的「兵力名冊」，用來確認紅血球、白血球、血小板是否都在正常範圍。紅血球太低可能代表貧血、容易缺氧，讓人疲倦頭暈；白血球異常，通常表示身體正在對抗感染或免疫系統有變化；血小板過多或過少，則會影響凝血功能。這些紅字不是指向某一種疾病，而是在提醒體內可能出現「戰況」或「物資短缺」。

因為異常數值不一定會有症狀，很多人看到偏高或偏低時會以為沒什麼。無毒教母譚敦慈曾在《健康2.0》節目分享，她的弟弟當時健檢僅被發現血紅素略低（12.9），也沒特別在意；結果短短一個月後持續發燒，竟被診斷為血癌（白血病），讓不少人開始更重視這項檢查的重要性。

✎ 風險提醒：

血液常規異常可能與感染、慢性發炎、營養不良、免疫疾病、凝血功能問題，甚至血液相關疾病有關。若紅字反覆出現，或數值與過去有所差異，建議盡早與醫師討論、安排進一步檢查，才能釐清原因並及早處理。

No.4 膽固醇

膽固醇常在沒症狀的情況下悄悄升高，等健檢才發現紅字亮起。血脂包含LDL（壞膽固醇）、HDL（好膽固醇）和三酸甘油酯，其中壞膽固醇過高會阻塞血管，好膽固醇太低則代表代謝吃力。若常吃動物內臟、紅肉、加工食品與高脂甜點，膽固醇容易在日常中不知不覺飆升。

除了飲食，遺傳、甲狀腺功能低下等因素也會造成異常。秀傳醫院中醫師邱伯恩引用研究指出，脾胃虛弱、濕氣重，再加上久坐與缺乏運動，都會讓血脂更難控制。他也提到紅麴對調節壞膽固醇有臨床效果，但若已服用降血脂藥物，務必避免自行混用。

市面上有多款通過健字號的紅麴產品，如娘家「大紅麴」與台塩生技「健康紅麴素食膠囊」，皆標榜調節血脂並具品質把關，是日常保養較安心的選擇。

✎ 風險提醒：

高膽固醇是動脈粥狀硬化的推手，長期偏高時，血管內會形成斑塊、阻礙血流；斑塊破裂後，可能引發心肌梗塞或缺血性腦中風。想降低風險，建議選擇可溶性纖維（如燕麥、豆類），及不飽和脂肪（如橄欖油、酪梨），並減少高飽和脂肪和反式脂肪的攝取。

No.3 體重、腰圍

示意圖／Pexels

看到體重和腰圍紅字，你可能會想：「我外表看起來還好啊？」這正是最容易忽略的盲區。像藝人歐陽靖就曾分享健檢結果，體重比標準多了近20公斤，還出現血糖偏高；她說外表看不出來，但內臟脂肪其實已經累積，也讓不少網友感同身受，留言表示「提升身體代謝功能很重要」、「我也在對抗體脂肪，超難」。

當體重或腰圍開始悄悄上升，通常意味著長期處在「吃得比消耗多」的狀態，多出的能量就會被身體轉成脂肪存起來。特別是腰圍超標時，代表腹部脂肪正在堆積，而這類脂肪不只難瘦，還會釋放對身體不利的物質，讓代謝越來越卡。

✎ 風險提醒：

體重和腰圍一旦超標，身體負擔就會跟著提升。腹部脂肪越多，就越容易干擾胰島素作用，讓血糖、血脂一起往上跑，也會增加代謝症候群、脂肪肝與心血管疾病的風險。國民健康署提醒，男性腰圍應控制在90公分以下、女性80公分以下，並養成定期量測與記錄的習慣，才能及早發現變化。

No.2 血壓

示意圖／Freepik

很多人量血壓前都覺得「我應該很正常吧」，結果數字一跳出來比預期高，瞬間嚇到。其實血壓很容易被日常狀態影響：熬夜、壓力累積、咖啡喝太多、飲食偏鹹，都可能讓血壓默默往上走。偶爾頭暈、後頸緊，也常被誤以為休息一下就好，最後在健檢時才發現原來血壓早已偏高。

與其身體不舒服才量，不如把「定期量血壓」變成習慣。國民健康署也提醒，平常少油、少糖、少鹽，多吃蔬果，再搭配每天至少 30 分鐘運動，都是讓血壓更穩定的基本功。這次網路聲量調查中，血壓在排行榜位居第二，主因是演藝圈爆出花錢偽造高血壓閃兵事件，意外推升討論度，單日網路聲量高達1,057筆。

✎ 風險提醒：

高血壓常被稱為「沉默殺手」，因為大多沒有明顯症狀，但卻與心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等多種慢性病的風險息息相關。一般來說，收縮壓超過140、或舒張壓超過90，就要留意是否有高血壓的可能；而比較理想的範圍則是維持在120／80以下。若連續多次量起來都偏高，就該及早關注並進一步檢查。

No.1 血糖

血糖其實就是身體在用的「燃料」。我們吃的飯、麵、甜食會被分解成葡萄糖，進入血液提供能量；胰島素則負責把這些能量送進細胞。如果血糖掉下來，身體也會動用備用能量補上，讓精神維持在穩定狀態。

當身體出現「胰島素阻抗」，葡萄糖不容易被細胞吸收，血糖就會堆在血液裡。平常可能沒有明顯症狀，但體力變差、容易口渴、常常疲倦，都是常見的早期警訊。加上飲食不均衡、少動、熬夜、壓力大等生活習慣，都會讓血糖慢慢升高，因此很多人都是健檢才知道自己血糖異常，網友表示「真的沒什麼信號，檢查才知道」。

血糖異常可靠飲食調節嗎？

很多人看到血糖異常會先想到靠食療調整，但糖尿病關懷基金會於衛教文章中提到，目前沒有任何食物能取代藥物治療，只能當作輔助。例如三價鉻、膳食纖維（如難消化性麥芽糊精、β-Glucan）、人蔘、肉桂、苦瓜萃取等，研究指出部分成分可能具調節作用，但同時也有機會與藥物互相影響，補充前務必了解自己的用藥狀況，並與醫師或藥師討論，才是最安全的方式。

✎ 風險提醒：

血糖長期偏高會增加第二型糖尿病與代謝症候群風險，也可能影響腎臟、眼睛與血管健康；衛福部也提醒，空腹血糖若在100至125mg／dL，或糖化血色素5.7%至6.4%，即為糖尿病前期；若血糖異常再加上腹部肥胖、血壓偏高、三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低等任兩項，就符合代謝症候群風險。

定期健檢！提前把風險攔在門外

示意圖／Freepik

另外，國健署為了讓高風險族群更早被發現，2025年起放寬了低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢資格。有肺癌家族史的人可以更早受檢，男性從45歲、女性從40歲就能安排；重度吸菸者的門檻也降到「20包–年」（例如每天1包菸，共吸菸20年；或每天0.5包菸，共吸菸40年，皆為20包-年）。符合資格者每兩年可免費做一次LDCT，而目前被篩出的肺癌個案中，有超過八成在早期就被抓到，顯示提早檢查的重要性非常高。

除了例行健檢，近年也越來越多人開始重視肺部狀況。根據衛福部2024年公布的死因統計，肺炎已是國人第三大死因，而在癌症死因中肺癌依然居冠，代表肺部問題其實比想像中更普遍。更麻煩的是，肺癌早期往往沒有明顯症狀。

因此，看見健檢紅字時，與其先嚇自己，不如把它當成提醒，重新檢視生活節奏。從飲食、運動到定期篩檢，每一個小改變都是往健康更進一步。下次再打開報告，數字也許還沒完美，但只要紅字慢慢變少，就是替自己存下更多安心。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月28日至2025年10月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

