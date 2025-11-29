TPASS 2.0升級版12月上路 國光客運30條路線適用回饋

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案12月起上路。國光客運今表示，配合交通部政策，乘客搭乘國光客運30條行駛里程70公里以上的中長程國道客運路線可享有TPASS 2.0+優惠，每月搭2次回饋15％、4次以上回饋30％，每月每卡回饋上限2500元，若再加上大節日連假6折優惠。以台北往嘉義路線來說，原票假為一張467元，同一連假內購買4張票加上回饋金，平均票價最低為196元、等於打42折。

為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，交通部自12月1日起再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

國光客運表示，共計30條中長程國道客運路線適用此TPASS 2.0+優惠方案，涵蓋熱門地區如宜蘭（礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港）、苗栗、台中、南投、埔里、日月潭、嘉義、阿里山等地區，讓台北或台中往返這些地區的乘客都可享有優惠，減輕通勤族、返鄉民眾及國內遊旅客的負擔。

電子票證使用者，可至公路局公運常客優惠平台（ https://tpass.thb.gov.tw/tpass/ ），點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄的電子票證則無須另外登錄。電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員。自今年12月起完成登錄者將依TPASS 2.0+回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至4大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋；電子支付會員於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

國光客運也將會於12月1日在市府轉運站設置「TPASS2.0+服務體驗攤位」，提供即時說明與教學，每日參與互動前100名民眾贈送小禮物。國光客運期待TPASS2.0+優惠可吸引更多民眾搭乘國道客運。