感恩節音樂會 鋼琴女王陳毓襄以琴音與台北榮總醫護分享愛與希望

周五晚上的台北榮總介壽堂，音符從鋼琴女王陳毓襄的指尖緩緩流出，時而溫柔，時而激盪，在她全神貫注地彈奏「彼得洛希卡三樂章」最後12個高難度無瑕疵的跳音後，近千位醫護人員起立鼓掌。陳毓襄用蕩氣迴腸的琴音向醫護人員致敬，全場如痴如醉，感受音樂帶來的希望與力量。

「陳毓襄感恩節音樂會」周五晚間在台北榮總舉行，最近才結束與國立台灣交響樂團合作的演出，陳毓襄在感恩節以琴聲向醫護人員表達敬意。台北榮總院長陳威明致上感謝，表示陳毓襄是他心中的鋼琴女神，兩年多前開始在稻香日照中心教導長輩彈鋼琴，讓他感動不已，期待在這感恩的節日裡，大家用音樂彼此陪伴，也用心意連結彼此。

音樂會以巴赫／裴特利的善牧群羊《Sheep May Safely Graze》揭開序幕，陳毓襄的琴音純淨如牧歌輕柔；接續的舒伯特／李斯特《Der Müller und Der Bach, S.565, No.2》在她細膩的演繹下化為流動的光，彷彿為每顆心靈安放，也輕觸聽眾心底最柔軟的角落。

陳毓襄特別告訴大家，非常高興與大家分享她的「私房菜」，尤其是接下來兩首蕭邦夜曲《Nocturne in G minor, Op. 37, No. 1》、《Nocturne in A-flat, Op. 32, No. 2》，樂曲沉靜清柔，細緻如柔光閃爍。她說，大家可能很少或不曾聽過，但這是她非常喜歡的曲子，每天睡前一定彈給自己聽，是自己與自己的對話。

最後是俄羅斯作曲家史特拉汶斯基所作的「彼得洛希卡三個樂章」， 被鋼琴家們視為20世紀最璀璨也最具挑戰性的鋼琴曲。這原是史特拉汶斯基為芭蕾舞劇所寫，後改為鋼琴獨奏曲，描寫熱鬧的市集中，戲班魔法師讓三個木偶在市集裡跳舞供人觀賞，故事發生在嘉年華中，描繪俄國風情，演繹難度極高。

陳毓襄的琴音充滿魔力，把作曲家賦予生命的木偶彼得洛希卡帶到了介壽堂現場，大家彷彿置身熱鬧的俄羅斯市場，看見木偶的舞蹈。在最後12個無瑕疵高難度的跳音後，全場為陳毓襄全神貫注、盪氣迴腸的演出起立鼓掌，久久不停。

音樂會現場有近千位醫護人員，除了陳威明，包括副院長李偉強、曾令民、王署君、國衛院院長司徒惠康、關渡醫院院長陳亮恭皆到場聆聽。陳威明說，這場活動是獻給所有醫護同仁的一份力量，在全球醫療人力短缺、挑戰日益升高的此刻，台灣也正面臨同樣的壓力，陳毓襄教授用音樂為大家打氣，讓醫護同仁更有力量守護國人健康。「因為你們，台灣會更溫暖。」

陳毓襄出生於台灣，1980年赴美求學，隨後進入茱莉亞音樂學院取得學士與碩士學位。擁有超人的琴藝及天才般的音樂詮釋力的她，1993年以最年輕參賽者及卓越琴藝獲「波哥雷里奇國際鋼琴大賽」冠軍，榮獲10萬美元獎金，但她全數捐出。新冠疫情後回台定居，並持續在稻香日照中心教導失智長者彈鋼琴，讓他們以琴聲找回自己。