今起3天全台大回暖 下周二東北季風南下低溫掉回1字頭

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

2025-11-28 23:58