今起3天全台大回暖 下周二東北季風南下低溫掉回1字頭
周末起三天全台各地再度回暖，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下一波東北季風，要等下周二才會報到。
今天至下周一東北季風減弱，全台各地回暖，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地高溫回升到26至30度，白天感受甚至有點熱，但日夜溫差大，衣著上要多多留意。天氣部分，台灣上空水氣偏少，預計大多數地方都是好天氣，只有東北部仍有短暫雨機率。
下周二至下周四新一波東北季風南下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、宜蘭溫度再度掉回1字頭，其他地方也會降回20度附近。天氣部分，東北風轉強，水氣增多，北部、宜蘭轉為短暫陣雨，其他地方天氣還算穩定。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
