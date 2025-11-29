快訊

今起3天全台大回暖 下周二東北季風南下低溫掉回1字頭

好消息！ 火箭順利升空 「齊柏林衛星」凌晨5時4分入軌 開始任務旅程

未來2周天氣展望 東北季風這時增強 迎風面地區降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周以東北季風影響的天氣型態為主，台灣附近環境場的水氣較少，除迎風面的北部及東半部有短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象署說，未來第1周期中起東北季風有增強的趨勢，迎風面地區溫度略降。近期模式第2周預報不確定性較大，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署 雨量

延伸閱讀

周末全台放晴回暖 下周二東北季風再增強

把握好天氣！29日各地晴到多雲 下周東北季風再增強

下周二全台大降溫恐「首波冷氣團」？ 氣象署回應了

周末晴朗溫暖好天氣 下周二晚起再變天 12月上旬前無冷氣團等級冷空氣

相關新聞

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

逾8000人在等 今年換腎僅155例

台灣洗腎人口持續攀升，腎臟移植需求遠大於供給，根據衛福部器官捐贈移植整合系統資料，目前全國約有八八五○人等待腎臟移植，但...

今年秋天74年來最熱 冬天估偏暖偏乾

全球氣溫屢創新高，中央氣象署表示，今年秋季（九至十一月），台灣均溫高達廿六點五度，創下一九五一年以來，秋季最高平均氣溫紀...

凌晨2時38分花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度3級

中央氣象署發布第142號顯著有感地震報告，今天凌晨2時38分，在花蓮縣政府北北東方16.3公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏...

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】直面死亡 打開人生新窗口

作家郭強生的父親郭軔在二○二三年八月離世，之後大約一年半的時間，郭強生除了上課和工作，無法和任何人說話，即便站在他面前的...

院長講堂／新竹馬偕醫院院長翁順隆 善待醫護、以身作則

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。