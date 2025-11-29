未來2周天氣展望 東北季風這時增強 迎風面地區降溫

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周以東北季風影響的天氣型態為主，台灣附近環境場的水氣較少，除迎風面的北部及東半部有短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象署說，未來第1周期中起東北季風有增強的趨勢，迎風面地區溫度略降。近期模式第2周預報不確定性較大，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。