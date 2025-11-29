周末全台放晴回暖 下周二東北季風再增強

周末好天氣，中央氣象署表示，東北季風減弱，今天白天各地氣溫回升，西半部高溫26至28度，東半部24至26度，夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東低溫約18到20度，日夜溫差大；各地為晴到多雲，恆春半島有零星短暫雨。澎湖晴時多雲，20至23度；金門晴時多雲，14至22度；馬祖晴時多雲，14至19度。

明天、下周一中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周二東北季風增強，下周三、下周四東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周二至下周四迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

下周五東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼；迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六至12月8日受東北風或偏東風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。