健康你我他／吃貢丸噎到 我死裡逃生

某天，煮了一鍋蘿蔔湯加貢丸，嘴饞夾了一顆貢丸吃，也許是囫圇吞棗，咬了幾下就吞下去，這下子可慘了，吞不下又吐不出，卡在喉嚨裡，瞬間呼吸困難，快窒息了。家裡沒人無法求救，只好用手挖喉嚨催吐，但沒效果。

在快昏迷時，求生意志堅強的我，跌坐在屋外的草地上，掙扎到大小便都失禁，最後吐出了一堆沒咬爛的貢丸，我才終於恢復意識。

記得小時候，看見媽媽喉嚨被魚刺卡住，痛苦萬分，爸爸就騎腳踏車載著媽媽到處求醫，幾家耳鼻科醫師找不到魚刺，受盡折磨的媽媽，每日淚流滿面，嚥不下口水，吃不下食物，最後遇到一位陌生的老婆婆教媽媽偏方，才把魚刺吞下，解除媽媽多日的痛苦，全家人都感謝那位老阿婆，這讓我終生難忘。

常聽到某某人被湯圓、麻糬等糯米之類的食物噎死，甚至吞食了魚刺、玻璃珠、針等。現在的我差點被一顆小小的貢丸噎死，我不再認為這些事是危言聳聽。生活中每個小細節都隱藏著危機，我不得不接受自己老化，食道鬆弛、吞嚥困難，以後吃任何食物都會細嚼慢嚥，不再囫圇吞棗，以免發生不可逆的悲劇。