聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／吃貢丸噎到 我死裡逃生

聯合報／ 黛影（花蓮吉安）
某天嘴饞夾了一顆貢丸吃，吞不下又吐不出，卡在喉嚨裡，快窒息了。圖／讀者提供
某天嘴饞夾了一顆貢丸吃，吞不下又吐不出，卡在喉嚨裡，快窒息了。圖／讀者提供

某天，煮了一鍋蘿蔔湯加貢丸，嘴饞夾了一顆貢丸吃，也許是囫圇吞棗，咬了幾下就吞下去，這下子可慘了，吞不下又吐不出，卡在喉嚨裡，瞬間呼吸困難，快窒息了。家裡沒人無法求救，只好用手挖喉嚨催吐，但沒效果。

在快昏迷時，求生意志堅強的我，跌坐在屋外的草地上，掙扎到大小便都失禁，最後吐出了一堆沒咬爛的貢丸，我才終於恢復意識。

記得小時候，看見媽媽喉嚨被魚刺卡住，痛苦萬分，爸爸就騎腳踏車載著媽媽到處求醫，幾家耳鼻科醫師找不到魚刺，受盡折磨的媽媽，每日淚流滿面，嚥不下口水，吃不下食物，最後遇到一位陌生的老婆婆教媽媽偏方，才把魚刺吞下，解除媽媽多日的痛苦，全家人都感謝那位老阿婆，這讓我終生難忘。

常聽到某某人被湯圓、麻糬等糯米之類的食物噎死，甚至吞食了魚刺、玻璃珠、針等。現在的我差點被一顆小小的貢丸噎死，我不再認為這些事是危言聳聽。生活中每個小細節都隱藏著危機，我不得不接受自己老化，食道鬆弛、吞嚥困難，以後吃任何食物都會細嚼慢嚥，不再囫圇吞棗，以免發生不可逆的悲劇。

魚刺 喉嚨 湯圓 貢丸

延伸閱讀

喉嚨痛時可以吃火鍋嗎？耳鼻喉科醫師建議先忍住，非要吃遵守3原則

徐若瑄經歷喉嚨手術 感性吐：不要放棄自己

喉嚨乾痛、輕咳要吃喉糖還口含錠？藥師警告：這一種不可天天服用

喉中卡住的瞬間／急吞番薯卡喉嚨 搥胸揉喉喝水自救

相關新聞

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

院長講堂／新竹馬偕醫院院長翁順隆 善待醫護、以身作則

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

香港大火為鑑 雙北嚴管大樓消防

香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，雙北昨不約而同宣示，將盤點、稽查市區高樓及施工情況，台北市長蔣萬安指示建管處下周邀專家學者開...

長者逃生困難有解方 除住警器 專家：再裝簡易灑水器

香港高樓大火燒出長者火場逃生困難問題，專家表示，長者行動緩慢，在疏散與避難時需要專人通知，或者需安裝警報系統示警，以爭取...

醫病之間／ 醫師團隊研究 隔代教養兒童 人格障礙風險高

台中光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑率領團隊，依健保大數據分析近8萬名過動症兒童，發現隔代教養兒童人格障礙發生率比平常家...

鞋全家福年終慶 全面85折

鞋全家福年度壓軸85折盛大登場，11/28-12/8歡樂盛惠年終慶全面85折，還有和特惠驚喜，年底最壓軸的85折，會員獨享再95折，還有全民普發金來加持，歡迎全家帶著普發小確幸來參與年終慶特賣，鞋全家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。