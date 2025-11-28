愛肝達人站／丐幫吐口水，今人打口水——外泌體求回春？

古人吐口水象徵忠誠；今人竟然開始「打口水」追求回春！

熟悉金庸小說的人都知道，丐幫幫主交接時，所有幫眾要對新幫主「集體吐口水」。以現代醫學眼光看來，這儀式恐怕比江湖廝殺更可怕，因為一口痰裡頭可能藏著細菌病毒大軍。

有趣的是，現代醫學發現：人體細胞也會「吐口水」，而且吐得比丐幫精緻多了。在顯微鏡下，科學家看到細胞會分泌一種30～150奈米的小球，稱作外泌體（Exosomes），裡面裝滿DNA、RNA、microRNA、酵素、蛋白質與各種免疫調節因子。

外泌體就像「細胞界的FedEx包裹」，專門負責傳遞訊息、調整環境、互相打招呼。更令人倒抽一口氣的是，癌細胞吐出的外泌體還能「先行布局」，協助腫瘤擴散，就像江湖邪派互通情報。

這些包裹可能含有促進修復、消炎或再生的物質，外泌體便成了再生醫學的新焦點。然而，研究才走幾步，坊間療程卻已飛奔百里。

近年流行的「外泌體療程」號稱：能讓皮膚回春、免疫變強、精神旺盛、青春倒流。許多民眾聽了覺得比九陽神功還神奇，但真正的效果與安全性，仍有待科學一步步證實。

最近有一位B肝病友回診，他長年肝指數都很穩定，這次卻突然飆到好幾百。我替他驗B肝病毒量（HBV DNA），結果一滴血中的病毒數竟然超過一千萬。

再問原因，他靦腆地說：「醫師，我最近去打外泌體…聽說可以回春！」

推論上，他注射的外泌體可能刺激了免疫系統，類似服用類固醇後解除免疫抑制，使沉睡的B肝病毒突然大復活、狂飆倍增，引發肝炎。醫學上稱為「B肝再活化」，常見於使用類固醇、生物製劑或免疫抑制治療的病友。輕則肝炎，重則猛爆性肝炎，甚至危及生命。

換句話說，外泌體亂打，就像亂練九陰真經，還沒成高手先走火入魔。

從醫學角度看，外泌體療程的風險至少有三點：

1. 真正純化的外泌體並不多，許多產品可能根本不是外泌體。

2. 成分極不確定：可能是蛋白碎片、細胞殘渣或未純化液體。

3. 免疫反應不可預測：對部分人也許有益，但對B肝病人可能「引火上身」。

總而言之：古人吐口水象徵忠誠，今人打口水卻可能傷身。丐幫吐口水雖不衛生，好歹只是小說；現代人若在不了解內容、原理與風險下「打口水」，可能還沒回春，輕則讓肝受傷，重則危害生命。

武俠世界講究「慎入歧途」；現代醫學則強調「證據為王」。在科學還沒講清楚之前，別急著當實驗的小白鼠，健康永遠比回春更珍貴。

●肝病防治學術基金會「新竹縣尖石鄉免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2025年12月6日(六)