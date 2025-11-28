院長講堂／新竹馬偕醫院院長翁順隆 善待醫護、以身作則

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

曾打6年少棒 至今熱愛運動

翁順隆1990年至台北馬偕醫院服務，2002年轉至新竹馬偕醫院服務迄今。他年幼時曾打了六年少棒，直到初中才開始認真念書，之後考上台北醫學大學醫學系，依然保持對運動的熱愛，喜歡打壘球、網球、羽毛球等運動，他將運動與挑戰視為重要的紓壓方式。運動鍛鍊了體魄，也磨練出他面對挑戰的堅毅心志。

大學期間，翁順隆發現自己天生「手巧」，對需要動手操作的外科手術特別感興趣，因此立志成為外科醫師。在台北馬偕醫院實習期間，他表現優異，當時婦產科競爭激烈，他憑藉著實力與對工作的熱情，脫穎而出，正式成為一名婦產科醫師。

翁順隆有運動底子，他平日與妻子快走，或打高爾夫紓壓。圖╱翁順隆提供

研究細菌定序 造福男女患者

除了臨床工作，翁順隆也投入醫學研究。在擔任新竹馬偕婦產科部主任期間，他攻讀交大生物科技醫學研究所博士班，博士論文研究關於細菌的次世代定序（NGS）應用。他說，這項技術能將動植物DNA萃取後，在數小時內分析出所有菌種，遠比傳統培養方式節省時間。

翁順隆以這項技術研究男性不孕症患者，分析患者精液中的細菌與精子活動力、型態的關係，並將研究成果發表為論文。這項技術也可應用於婦女陰道炎的診斷，能精準地量化菌種，讓醫師能根據細菌種類進行個人化與精準的治療，大幅提升治療成效。

臨床難忘 救回多位產婦生命

「與死神角力，救活生命危急的產婦，是最大的價值。」翁順隆說，他接生了很多嬰兒，最慶幸與難忘的是，救活了20多個產後大出血的產婦，挽救了生命。他將這份能挽救生命的經歷視為最大的價值與上帝的祝福。如今，他的三個孩子也都選擇從醫，延續了這份充滿使命感的事業。

馬偕醫院是基督長老教會醫院，長久以來對偏鄉醫療非常重視。翁順隆指出，新竹馬偕自2002年創立時，就投入新竹縣五峰鄉的偏鄉醫療服務，設立桃山醫療站和文化健康站，不但提供醫療照護，更透過活動安排、營養午餐等方式，全方位照顧原住民長者的身心健康，有效避免失智。未來醫院的資源將持續投注於此，改善偏鄉環境與長者的生活。

醫師是高壓職業，少棒國手出身的翁順隆，有運動底子，平日會與妻子從事快走或打高爾夫，維持恆定的運動習慣，不僅可維持健康，也是紓壓秘訣。飲食則是掌握「量少、不菸酒、多蔬果」原則，盡量降低身體負擔。

翁順隆的人生哲學，凡事以身作則，福利盡量分享給同事，讓大家更有同理心，善待所有的患者，形成一個正向循環，盡力做到最好。

翁順隆

翁順隆。圖╱翁順隆提供

專長：試管嬰兒、人工授精、不孕症檢查及治療、生殖內分泌、達文西微創手術、一般婦產科、產前檢查及接生、更年期障礙、腹腔鏡手術、婦科腫瘤手術

現職：新竹馬偕醫院院長、台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會主任委員、馬偕醫學大學醫學系副教授

學歷：國立交通大學生物科技學院生物科技醫學博士、美國東維吉尼亞醫學院不孕症生殖醫學碩士、台北醫學大學醫學系學士

經歷：新竹馬偕醫院副院長、醫學教育研究部主任、生殖醫學中心主任、婦產科部主任、不孕症科主任、台北馬偕醫院婦產科部主治醫師

給病人的一句話：哪裡有需要，就往哪裡去。