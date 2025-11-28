聽新聞
志工保險年齡 擬延至80歲

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

截至去年底，全台志工人數達一一一萬人，年齡層分布以六十五歲以上最多，多達卅九萬七○八四人，占志工總人數百分之卅五點六，也占六十五歲以上高齡人口的百分之八點七。衛福部次長呂建德說，為鼓勵更多長者加入志工行列，成為社區互助力量，已與金管會協調將志工保險最高年齡，從七十五歲擴大至八十歲。

「我國志工總服務時數換算基本工資，產值超過一八九億元」，呂建德表示，台灣人投入志工踴躍，總服務時數不只產值極高，也形同有五萬名的專職人力量能，台灣的志工模式也是全球少見，主要是由社區志工組成的社福模式，且高齡者投入的比率高，擔任志工也能幫助活躍老化。

呂建德表示，衛福部明年起將著手全台獨老普查，預計二年內完成，另將推動全台近午千處，社區關懷據點升級為二點○版，並納入靈性關懷課程，都需要志工投入，盼能持續營造高齡友善志願服務環境。

衛福部昨舉辦「全國績優志工表揚典禮」，七十六歲張坤來以累積一萬八七六小時的服務時數，獲頒「特殊貢獻獎」。他長期投入台大醫院糖尿病病友志工分隊，擔任分隊長超過十年，每周三日利用工作以外的時間，在門診與病房協助病友、解惑並提供衛教。張坤來曾在確診糖尿病時感到徬徨，但治療後明白疾病可被妥善控制；身為旅行社負責人，他即使罹病仍能帶團走遍世界。他也以自身經驗鼓勵病友，希望打破迷思，讓初確診者不再恐慌。

同樣獲「特殊貢獻獎」的八十五歲黃玉霞，從四十多歲便投入志工服務，參與送餐十三年，無論颳風下雨、過年都堅持每天送餐，被譽為「比外送平台還可靠的志工」。因熟悉社區，又希望助人，並保持運動量，開始參與送餐，即使如今年邁，她仍親自騎車、扛餐盒送餐，遇到節慶還會戴上聖誕帽，讓服務多了份溫暖。

