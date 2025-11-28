無心跳器捐 醫界：不能跳過相驗程序

為釐清非病死器官捐贈者，是否有他殺嫌疑，非病死或疑非病死器捐案例，檢警需相驗釐清死因，但相驗時間恐影響器官移植成功率，衛福部過去曾在二度與法務部會商，其中曾提出採「視訊」相驗，而器捐病主中心董事長李明哲也期待朝此方向發展，專家指出，可思考簡化相驗程序，但不得完全跳過，若無法律認定，易引發醫療糾紛。

李明哲昨表示，指引修訂後，下一步希望台灣的心死器捐流程，能比照義大利，由一群熟稔器捐流程的檢警，成立專責小組與器捐中心對接，若捐贈者死因單純得以排除他殺之嫌，盼能簡化相驗流程。

過去衛福部曾向法務部提出，若徵得檢警、家屬同意，是否能改用「視訊」相驗，以爭取器官移植時間，對此，法務部官員說，該部分並未取得共識，仍有細節待釐清。

台北醫學大學衛福政策研究中心主任李柏璋表示，臨床認為腦死即可啟動器捐，但檢方以心跳停止為死亡標準；然而心跳停後器官會迅速壞死，若檢方不熟悉醫療流程，便容易引發器捐爭議。

李柏璋說，器官移植過程分秒必爭，每一種優化器捐的流程都是立意良善，至於簡化相驗的過程，不得略過檢察官到場判定死亡的步驟；若要略過，則需要社會共識，器捐對家屬而言是困難且具挑戰的決定，家屬事後若認為病人尚有被救回的機會，在沒有法律認可情況下，恐衍生醫療糾紛。

北醫附醫器官勸募暨移植中心主任江仰仁說，檢警相驗過程廿分鐘起跳，若全數皆按現行條文進行，心死後器捐幾乎沒有一案可執行，在捐贈者已經有限的情況下，流程須具彈性，若法務部願放寬器官捐贈者的相驗流程，相信能增加器官來源。