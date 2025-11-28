聽新聞
逾8千人在等 今年換腎僅155例

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

台灣洗腎人口持續攀升，腎臟移植需求遠大於供給，根據衛福部器官捐贈移植整合系統資料，目前全國約有八八五○人等待腎臟移植，但今年僅有一五五件腎臟捐贈，供需差距明顯，許多患者面臨漫長等待甚至等不到的窘境。

今年截至十一月廿七日，全台已有三萬八九五一人完成器捐註記，從簽署族群來看，器捐多集中在四十至四十九歲的中壯年，占約百分之廿四、卅至卅九歲占約百分之廿。

而目前正在等待器官的人數，多達一點一萬多人，其中等待人數最多的為腎臟，有八八五○人、其次為眼角膜，有一三七六人、第三是肝臟有九三六人。

器捐及病主推廣中心董事長李明哲表示，台灣每年簽署器官捐贈的人數雖穩定持平，但實際能完成器官捐贈的比率並未提升，主因在於病人簽署意願書後，家屬仍可能拒絕捐贈，約有一半比例最終不同意，使許多意願無法落實，比起簽署人數，真正的挑戰是將意願轉為真正的捐贈。

李明哲表示，若病人平日已向家屬表明意願，器捐成功率明顯提高；若家屬事前毫不知情，成功率僅剩約一半。特別是突發意外死亡的情況，家屬往往難以立即接受現實，更不易做出同意捐贈的決定；反之，病程較長、家屬心理已有準備者，同意比例相對較高。

器官協調團隊是器官移植成功與否的要角，雙和醫院的器官協調師李欣怡投入工作近三年，昨獲得「優秀器官勸募人員獎」，她曾在家屬強烈意願下，協助一名突發死亡患者於三個半小時內完成移植。

李欣怡強調，協調師並非「勸募」，是在尊重與陪伴家屬完成捐贈決定，當看見受贈者重獲健康，是支撐她的力量，也是器捐最具價值所在。

器捐及病主中心修訂「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」，盼能優化檢警相驗流程，最快十二月完成修訂後施行。圖為新聞示意圖。本報資料照片
器捐及病主中心修訂「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」，盼能優化檢警相驗流程，最快十二月完成修訂後施行。圖為新聞示意圖。本報資料照片

