聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】從烹飪開始 打造屬於自己的家

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
郭強生希望社會大眾以新的角度看待死亡。圖／天下文化提供
郭強生希望社會大眾以新的角度看待死亡。圖／天下文化提供

一直到父親離世，郭強生才意識到，自己已經「無家可回」。

成年之後，郭強生一直過著「宿舍人生」，無論是出國念書、在花蓮教書，或是回到台北後，他的住處在距離老家只有十分鐘路程的地方，對他來說都是宿舍，他只有跟爸爸聯繫時會說「回家」；那是父母打造、養大他的家。

「爸爸在的時候，我還可以說『回家』，我還有家。但爸爸都離開了，我何以稱之為家？」透過死亡這面鏡子，他看見自己的人生一直忙於外在的目標，從未主動去經營屬於自己的「家」，在與他有血緣關係的母親、哥哥、父親一一離世，他成為孤苦無依的大齡孤兒之後，「家」不再是理所當然的存在。「我如何覺得『我有家』？」他自問。

現在，提早退休的郭強生會花大把時間上超市買食材，為自己慢慢烹煮一餐，好整以暇坐下吃飯。常常一早想好今天要做什麼菜，到了超市發現沒有需要的食材，於是重新搜尋腦中食譜，改了菜單，「也許有人覺得很浪費時間，但這是我沒有活過的生活啊。」一般人反覆無趣的日常，是郭強生打造屬於自己的家的定錨，他對此興味盎然。

在心理上給自己「在家裡的舒適或平靜」，並把它們實踐出來，是死亡開啟了機會，讓他重新認識自己，活出新的可能。

郭強生

延伸閱讀

夫妻分房睡「婚姻更健康」！夫：回到戀愛時期約會的我們

花蓮吉安鄉老舊活動中心整修提升耐震 成合格收容所

台泥鸚鵡螺圖書館正式亮相 成花蓮永續學習基地

住家裡10年獨子突宣布婚訊要搬出去 父母因一失算「恐懼大過喜悅」

相關新聞

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

逾8000人在等 今年換腎僅155例

台灣洗腎人口持續攀升，腎臟移植需求遠大於供給，根據衛福部器官捐贈移植整合系統資料，目前全國約有八八五○人等待腎臟移植，但...

今年秋天74年來最熱 冬天估偏暖偏乾

全球氣溫屢創新高，中央氣象署表示，今年秋季（九至十一月），台灣均溫高達廿六點五度，創下一九五一年以來，秋季最高平均氣溫紀...

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】直面死亡 打開人生新窗口

作家郭強生的父親郭軔在二○二三年八月離世，之後大約一年半的時間，郭強生除了上課和工作，無法和任何人說話，即便站在他面前的...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

院長講堂／新竹馬偕醫院院長翁順隆 善待醫護、以身作則

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。