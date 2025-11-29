聽新聞
橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】父母遺物 不要急著斷捨離

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

母親離世逾二十年，父親也離開快要三年了，作家郭強生至今仍在整理遺物。

他每周至少回爸媽生前的屋子一次，翻翻看看父母留下的物品，想念他們。父母的身體離開了，但精神的陪伴一直在，郭強生會在「老家」和爸媽說說話、慢慢整理，遺物不會全丟，例如他就留了幾件他記憶中媽媽穿過很美的衣服。

郭強生曾經在抽屜翻出母親大學一年級的成績單，當場落淚。母親成績最好的是國文、英文及法學概論。

他覺得自己似乎又更認識媽媽，了解她為何能流離失所地來到台灣，在那個什麼都沒有的年代持起一個家，十九歲的少女一定有著夢想，但她後來進入婚姻，工作養家、操持家務，放棄了當律師的想望，但是沒有放棄寫作，也出版了三本小說。

爸爸則留下很多畫，每張畫都是人生某個階段的創作。有些畫很熟悉，在郭強生成長階段掛在家裡，有些完全沒有見過；畫作畫出父子相處的時間座標，串接他與父親共同生活的片段。

記錄父母在世時的生活軌跡的物品，讓郭強生有機會在父母往生後，得以認識與拼湊父母生命故事。

對他來說，遺物整理不是「清空父母的家」的動作，而是與父母建立「新的關係」並持續「想念」的過程，相較於悲傷，他感受到更多的是溫暖。

因此，他也批判近年流行倡議的「斷捨離」觀念。他認為每個物品都藏有逝者生前的故事、每個生者都有屬於自己的告別節奏，效率導向的教條，忽略了其中的情感價值。而且，社會將「斷捨離」簡化為清空物品，「環境都清空了，心裡頭還是一堆糾結，有什麼用！」他認為，如果心靈仍被身後事、財產或對父母的遺憾所困，環境再清爽都無助於解決問題。

父母離去之後，郭強生透過遺物整理，為親子展開了新的關係，他認識了以前不熟悉的父母，感受到雙親精神上的陪伴，於是死亡不是一種「切斷」，而是「開啟新的關係」。

郭強生 斷捨離

