聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】單身臨終 也要有自主尊嚴

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
陪伴、送走父母的過程，更新了郭強生（中）對死亡的認識。圖為郭強生二十三歲那年母親節與父母的合影。圖／郭強生提供
陪伴、送走父母的過程，更新了郭強生（中）對死亡的認識。圖為郭強生二十三歲那年母親節與父母的合影。圖／郭強生提供

郭強生在過去十幾年，因為照顧父親、送走父親，長時間與死亡共處。加上二十幾年前媽媽罹癌過世的經歷，他笑稱自己是在海嘯第一排，學習關於死亡這堂課。

二十多年前，三十六歲的郭強生曾無助哀求醫生：「救救我媽媽。」那個年代沒有「不做治療」的選擇，也沒有人討論醫病關係，過程有許多醫療上的困惑與糾結都無解，讓媽媽做了許多不必要的治療，飽受折磨。郭強生的母親從罹癌進醫院到離世不到一年，當時的慌亂、驚恐、不知所措至今仍歷歷在目，他連跟媽媽道別的機會都沒有。

事隔多年，十多年前，爸爸失智，郭強生這次終於有好好準備，在父親失智初期就決定回台北照顧陪伴，讓父親餘生十年過得安穩平靜且幸福。雖然有這段漫長的告別，也在父親臨終時有意識地決策，拒絕無效的治療。但是由於父親已簽署放棄急救與不插管，所以正值疫情期間，當父親生命垂危時，醫院沒有主動發病危通知，郭強生最後是以再三拜託的方式，才爭取到最後三十分鐘探視，與父親告別。

生命中兩度送別，一次是罹癌母親、一次是衰老父親，更新了郭強生對死亡的版本。他知道自己懼怕的從來就不是死亡，而是醫療的折磨。

他意識到，臨終者的尊嚴與自主權一點都不理所當然，於是決定去簽「預立醫療決定書」，希望在自己意識清楚時，決定緊急狀況的醫療處置。

後來郭強生才知道，簽署決定書須有兩名二親等親屬到場擔任見證人，而郭強生的父母與哥哥都已離世，這世上已無二親等，像他這樣的人，得選定「願意通融」的醫院，且得簽具結書說明真的已無二親等，才能簽署。

他苦笑，目前的制度設計，幾乎懷著對傳統家庭的想像，以為每個人都有親人、每個需要被照顧的人都有可以照顧他的家人，但事實上是，家庭的樣貌已大不同，像他這樣無家人的單身者也會愈來愈多。他呼籲，在超高齡社會裡，長照制度的設計必須更貼近現場需求。

郭強生 長照 緊急狀況

延伸閱讀

不運動就像喝「讓人生病的藥」專家揭3秒鍛鍊遠離憂鬱、失智、糖尿病

87歲翁過路遭公車撞倒喪命 失智妻緊隨在後目睹驚悚過程

罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

令人意外的罹癌4徵兆 腫瘤學家提醒別忽視應盡快就醫

相關新聞

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

逾8000人在等 今年換腎僅155例

台灣洗腎人口持續攀升，腎臟移植需求遠大於供給，根據衛福部器官捐贈移植整合系統資料，目前全國約有八八五○人等待腎臟移植，但...

今年秋天74年來最熱 冬天估偏暖偏乾

全球氣溫屢創新高，中央氣象署表示，今年秋季（九至十一月），台灣均溫高達廿六點五度，創下一九五一年以來，秋季最高平均氣溫紀...

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】直面死亡 打開人生新窗口

作家郭強生的父親郭軔在二○二三年八月離世，之後大約一年半的時間，郭強生除了上課和工作，無法和任何人說話，即便站在他面前的...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

院長講堂／新竹馬偕醫院院長翁順隆 善待醫護、以身作則

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。