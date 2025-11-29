聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】直面死亡 打開人生新窗口

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
作家郭強生照顧父親十幾年，經歷了一場關於死亡的學習，也開始思考自己人生的盡頭。記者邱德祥／攝影
作家郭強生照顧父親十幾年，經歷了一場關於死亡的學習，也開始思考自己人生的盡頭。記者邱德祥／攝影

郭強生過去十幾年，因為照顧父親、送走父親，長時間與死亡共處。加上二十幾年前媽媽罹癌過世，之後哥哥也過世了，他自嘲自己在超高齡社會的海嘯第一排，學習死亡這堂課。

作家郭強生的父親郭軔在二○二三年八月離世，之後大約一年半的時間，郭強生除了上課和工作，無法和任何人說話，即便站在他面前的人也經歷過至親的死別。

父離世 他卻陷入失語狀態

郭強生彷彿得到失語症，心中的千言萬語，最後只能化為三言兩語：「爸爸過世了，我還好。」

事後回想，郭強生發現這種「失語」不是個人心情，是社會的樣態，我們所處的世界沒有語彙可以談論死亡，導致個體的哀傷無法被承接。

有幾次，他試著和朋友談論衰老與死亡。話題很快就轉移到數字和金錢，例如平均餘命、年紀，或者分享好的保健品、要不要寫遺囑分遺產，或是如何買保險等等。

「但其實，每段死亡都是一個故事。」郭強生感嘆，我們的社會不習慣探究意義，教育也缺乏對生命哲學的啟蒙，使得每個人雖然都會經歷衰老與死亡，卻無法好好談論它們。

父親過世約莫兩年，郭強生開始寫作，雖然思念之情還在，但提筆寫的不是對父親的悼念，全是對死亡思考，他甚至建議出版社直接將「死亡」列為書名（後來也的確這麼做了），他希望自己十多年與死亡相依存的經驗能夠開創一個可能，讓大家願意從個人經驗出發，好好聊聊死亡，而不只是停留在表面的數字與商品交換。

餘生以「等死」為重要目標

現在，只要話題談到「退休後要幹嘛？」郭強生總是明快回答：「等死。」他認為，懂得如何等死，絕非簡單的事。以自己為例，無論餘生還有十年、二十年或三十年，他會去思考，要如何活才不會一無所獲？死亡重新開發了他對事情的感知，讓他得以從人生的盡頭回望，思考自己要怎麼老？怎麼度過餘生？

現在的他也很能享受「老」帶來的福利與自由。例如他現在做事慢慢來，覺得理所當然，不再像以前總是往前衝。又例如現在接到需要長途奔波的外縣市演講邀約，覺得疲憊就會直接拒絕，這是五十歲以前，希望顧全大局、怕欠人情的他不會有的反應。郭強生也大方承認老，不跟著年輕人一樣嘰嘰喳喳裝作自己還年輕，而是去開發以前沒有擁有過的新形象，例如「長輩」，「當年輕人有疑惑時，他們會想到『找郭老師』，我有端莊智慧的老人形象。」他覺得這些都是承認衰老、正視死亡，才能打開的人生新窗口。

郭強生 遺囑

延伸閱讀

薪水22K年代沒人躺平？一票人點名原因：當時還覺得有希望

日吞20顆保健品 70歲男胸痛誤認心臟病 胃鏡見食道滿是「藥物印痕」

年輕人也高風險！氣溫驟降小心「起床第一步」 醫示警：3部位最易拉傷

高市早苗和中鬧僵 民調卻再創新高！謝金河揭關鍵：年輕人也被喚醒

相關新聞

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

逾8000人在等 今年換腎僅155例

台灣洗腎人口持續攀升，腎臟移植需求遠大於供給，根據衛福部器官捐贈移植整合系統資料，目前全國約有八八五○人等待腎臟移植，但...

今年秋天74年來最熱 冬天估偏暖偏乾

全球氣溫屢創新高，中央氣象署表示，今年秋季（九至十一月），台灣均溫高達廿六點五度，創下一九五一年以來，秋季最高平均氣溫紀...

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】直面死亡 打開人生新窗口

作家郭強生的父親郭軔在二○二三年八月離世，之後大約一年半的時間，郭強生除了上課和工作，無法和任何人說話，即便站在他面前的...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

院長講堂／新竹馬偕醫院院長翁順隆 善待醫護、以身作則

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。