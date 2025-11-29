臺北文創天空創意節 2作品獲優選

臺北文創基金會主辦二○二五臺北文創天空創意節優選作品聯展，今年共計一八五件各類型參賽提案，由「一首天空的歌」、「聽你所說的當下」兩組作品獲得優選，將於即日起至十二月廿八日，於臺北文創一樓文化廣場展出。

臺北文創總經理劉麗惠表示，臺北文創天空創意節自二○一五年開辦，今年邁入第八屆，今年創意節主題為「當下 Dare to Share」，鼓勵創作者有想法就大聲說出來、用各種形式表達。

今年選出兩組優選作品，潛力新銳組為雜波 ZAP創作「一首天空的歌」。團隊將童年記憶中的氣球轉化為可觸發各種聲響的媒介，隨機拉動氣球，就能聽到十六種如雷鳴、鳥叫等與天空相關的聲響，當多人同時參與，即可構成未經排練的即興聲響。

實驗新秀組則由屾之製造所創作的「聽你所說的當下」摘下殊榮。團隊設計雙人背對而坐的蹺蹺板，可利用話筒說出想傳達予彼此的話，但語言經由話筒轉變成旋律，以音樂形式傳遞予對方，團隊欲藉此表達，當去掉字彙等載體後，是否依然能理解說話者當下的存在。

評審團之一、格式設計策展總監王耀邦表示，今年創作團隊使用如氣球、蹺蹺板等民眾容易理解的物件，將生活上的物品透過科技轉化，使其更具有層次，也達成公共藝術旨在使人親近、易接觸的目標。

連續三屆擔任評審的張耿華則談到，臺北文創天空創意節是各類創作都能夠被看見的舞台，期待未來能持續從作品的創意表現及執行經驗等面向，找出那些願意冒險、敢於作夢、能衝破框架的黑馬團隊。