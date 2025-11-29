聽新聞
中央大學研究：颱風可減緩海洋熱浪

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
中央大學水文與海洋科學研究所所長潘任飛團隊最新研究顯示，颱風是海洋熱浪的「天然調節者」。圖／中大提供
颱風長期被視為自然災害的象徵，光是今年七月丹娜絲颱風，就造成全台逾卅二億元的農損，不過中央大學水文與海洋科學研究所長潘任飛團隊研究發現，颱風也是海洋熱浪（Marine Heatwaves）的「天然調節者」，能有效快速消除並延遲海洋熱浪的出現。該項成果日前已刊載於近期的國際頂尖期刊Science Advances「科學進展」。

近年海洋熱浪衝擊海洋生態系，極端海高溫導致珊瑚白化、魚群棲地改變等，中大研究團隊最早以二○二○年侵襲東海的「巴威」（Bavi）颱風展開研究，發現颱風通過東海時造成高達七度的海面降溫，被颱風「冷卻」過的海域，長達八個月未再出現任何熱浪事件。

為確認「巴威」並非特例，研究團隊再分析過去十年，西北太平洋八十五起颱風海洋熱浪個案研究，發現百分之九十九的海洋熱浪在颱風通過後消失，研究結果更顯示，海表面被颱風每冷卻一度，海洋熱浪的形成就會延後五至七天。

研究團隊最終分析過去廿年的大尺度數據，證實西北太平洋海洋熱浪天數和颱風活動呈現負相關，顯示海洋熱浪在一定程度上會受颱風牽制，也是首次將颱風對海洋熱浪的影響進行系統性、定量化的研究，並找出時間尺度。

潘任飛表示，颱風會掀起強烈海水垂向混合，把次表層較冷的海水帶往表面，造成上層海洋降溫，這些冷海水就像及時雨般，中和了海洋熱浪的高溫。

潘任飛認為，該研究凸顯颱風在海洋熱浪議題上的關鍵角色。過往普遍認為颱風會帶來嚴重災害，但就海洋生態而言，颱風有效舒緩海洋熱浪帶來的潛在衝擊，讓海洋生物得以喘息。

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

院長講堂／新竹馬偕醫院院長翁順隆 善待醫護、以身作則

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

香港大火為鑑 雙北嚴管大樓消防

香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，雙北昨不約而同宣示，將盤點、稽查市區高樓及施工情況，台北市長蔣萬安指示建管處下周邀專家學者開...

長者逃生困難有解方 除住警器 專家：再裝簡易灑水器

香港高樓大火燒出長者火場逃生困難問題，專家表示，長者行動緩慢，在疏散與避難時需要專人通知，或者需安裝警報系統示警，以爭取...

醫病之間／ 醫師團隊研究 隔代教養兒童 人格障礙風險高

台中光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑率領團隊，依健保大數據分析近8萬名過動症兒童，發現隔代教養兒童人格障礙發生率比平常家...

