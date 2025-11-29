今年秋天74年來最熱 冬天估偏暖偏乾

全球氣溫屢創新高，中央氣象署表示，今年秋季（九至十一月），台灣均溫高達廿六點五度，創下一九五一年以來，秋季最高平均氣溫紀錄；累積雨量則有六六四點二毫米，和平均值差不多，但下雨天數較少，僅廿六點五天，為一九五一年以來的第二少。至於冬季展望，今年反聖嬰發展的機率大，氣溫正常至偏暖、雨量正常至偏少。

根據氣象署統計，今年秋季，台灣氣溫明顯偏暖，有十一個平地測站在今年十月創下一九五一年以來同期的最高溫，而九月均溫也創下七十餘年來的第三高，其中台北測站光是九月測到單日最高氣溫超過卅五度的天數就高達十九日，創下該測站史上新高。

氣象署預報中心副主任羅雅尹表示，今年北方高壓不顯著，太平洋高壓勢力強盛，導致秋季的氣溫比較高，菲律賓東西兩邊海域有熱帶系統發展，也影響台灣天氣。

至於雨量部分，今年秋季雨量主要來自颱風及其外圍環流或南方雲系影響。羅雅尹表示，今年秋季降雨集中北部和東半部，累積雨量六六四點二毫米，跟平均值差不多，下雨天數較少，但雨量差不多，代表降雨很集中。

羅雅尹還提到，今年秋季西北太平洋共有十三個颱風生成，比氣候平均值多二點二個，其中有二個颱風侵台，分別為九月的樺加沙颱風及十一月的鳳凰颱風；全年則有廿七個颱風，也比平均值高。

目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，今年冬季反聖嬰發展的機率大，氣象署表示，依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高。另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季（今年十二月至明年二月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

此外，前中央氣象局長鄭明典近日數度在臉書發文示警，指現在發生中的平流層暖變現象，未來二至三周近地面可能會有一波極地冷空氣外流現象。中緯度國家都很重視這個變化，原因就是擔心可能未來幾周內會受冬季風暴影響，台灣雖不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊。

對此，羅雅尹表示，目前才十一月底而已，還沒有進入真正的冬季，北極的冷空氣強度也要經歷一段時間的累積，冷空氣的強度才會更強一點。以現在的資訊來說，要推估未來三個月的影響，預報不確定性相當大，氣象署會持續觀察。