香港大火為鑑 雙北嚴管大樓消防

香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，雙北昨不約而同宣示，將盤點、稽查市區高樓及施工情況，台北市長蔣萬安指示建管處下周邀專家學者開會，研擬建物外牆施工強制使用防焰阻燃材質的規範。

北市萬華雙和街、南京東路昨晚發生火災，造成1人死亡。蔣萬安昨臨時取消士林官邸菊展開幕行程，改舉行跨局處會議，討論強化公共安全，特別針對北市建築物施工安全管理、消防安全、逃生動線等強化作為，也將稽查老舊社區、集合住宅。新北市長侯友宜也下令市府公安小組全面盤點，並對施工中大樓、老舊建築物加強公安聯合稽查。

蔣萬安說，香港大火造成巨大災情，他沉痛哀悼，希望傷者能盡快平復。北市會全面檢視建物施工等方面的安全預防，避免重蹈覆轍。他表示，北市的外牆整修大部分使用鋼製鷹架，他要求建管處對於外牆整修的防護網，強制要求使用防焰阻燃的材質和鋼製鷹架，也會反映給中央參考。

新北議會國民黨團昨也開記者會，以宏福苑大火為鑑，要求設備、人力、稽查、中央補助都要同步強化，並發布高樓救災能力盤點報告，包括車輛、設備、人力、跨區機制與應變路線等資訊，讓市民能安心。

黨團書記長王威元和議員林金結等人指出，新北列管1339 處高樓建築，要求須定期辦理公安及消防檢修申報，但全市50公尺以上建物有3444棟、70公尺以上1552棟，且持續增加，全市目前卻只有一輛70公尺超高雲梯車，根本無法因應，須設法解決。

新北消防局回應，除要求落實公安及消防檢修申報，另要求複合用途高層建築物（如住商或住辦大樓）落實共同防火管理制度，定期做自衛消防編組演練，並對設有防災中心高樓落實培訓防災中心服勤人員，確保熟悉消防系統操作，落實平時防火及強化初期應變。

對於高樓火災搶救策略，消防局表示，平時實兵演練著重利用高樓本身設備，防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生；另利用科技化設備救災，如紅外線熱顯像儀（TIC）改善火災現場能見度、入室迅速找到火點；也使用無人機協助場勘，研判災害現場危害性，並以科技化裝備入室救災，更有效率針對起火位置加強部署。