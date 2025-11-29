聽新聞
醫病之間／ 醫師團隊研究 隔代教養兒童 人格障礙風險高

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師表示，穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓ADHD兒童的神經發展更平衡。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師表示，穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓ADHD兒童的神經發展更平衡。圖／光田醫院提供

台中光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑率領團隊，依健保大數據分析近8萬名過動症兒童，發現隔代教養兒童人格障礙發生率比平常家庭教養的兒童高達9.23倍，顯示家庭結構與父母年齡對兒童神經發展有顯著影響，提醒家庭穩定有助兒童發展。

江國樑此一研究成果登上國際期刊「Children」，顯示隔代教養的孩子後續出現精神疾病的機率高於一般兒童，其中，人格障礙高出9.23倍、躁鬱症約2.9倍、適應障礙則約2.2倍。雖然隔代教養能提供家庭支持，但若缺乏親子互動或教育觀念落差過大，孩子容易承受更高的心理壓力，進而影響情緒與人格發展。

父親20歲以下者，子女躁鬱症發生機率為一般的3.58倍，母親20歲以下者約2倍，顯示年輕父母面臨經濟壓力、教養經驗不足等問題，可能使孩子更容易出現情緒不穩與行為偏差；35歲以上高齡父母的子女自閉症發生機率約高出1.5倍，語言發展遲緩比例也較高，顯示「父母年齡兩端化」對孩子神經發展的影響。

他說，面對注意力不足過動症（ADHD）孩子，重點不是「他怎麼了」，而是大人怎麼陪。

遇到過動、分心、衝動時，先冷靜、給短而明確的指令，搭配固定作息、清楚規則與適度高強度活動，都能幫孩子穩下來，在照顧過程感到吃力，醫療與社政資源都能一起加入。

江國樑表示，ADHD孩童不是「故意搗蛋」，而是需要被理解與支持，若發現孩子情緒起伏明顯或行為失序，應及早尋求專業協助。他建議臨床醫師診斷與治療時，納入家庭結構與父母年齡背景作為考量，針對不同照顧型態提供早期介入與情緒支持。

