有線電視金采獎創新高 大豐、永佳樂各勇奪3大獎
第15屆金采獎今天晚上頒獎，由大豐有線電視奪下最佳新聞節目獎、地方風采節目獎、最佳新聞主播獎3項大獎；永佳樂有線獲社會光明面節目獎、最佳節目企劃獎、最佳攝影．剪輯獎。
新北市府新聞局晚間發布新聞表示，金采獎邁入15年，28日晚上在新北市板橋區頒獎，有全台30家有線電視業者、共92件作品角逐13項獎。
依公布的獲獎名單，大豐有線奪下最佳新聞節目獎、地方風采節目獎、最佳新聞主播獎（陳湘儀）3項大獎；永佳樂有線獲社會光明面節目獎《城市紀錄簿》、最佳節目企劃獎《黃雅蘭--城市紀錄簿》、最佳攝影．剪輯獎（劉怡菁）。
大新店民主有線電視以新聞專題表現亮眼，拿下最佳新聞專題獎、評審團特別獎等2項殊榮；全聯有線獲得公共議題參與獎《透視新北市》，與最佳新聞採訪獎（江智群、曾浟霖）。
「金采視界獎」由台中市的大屯有線電視《念舊》節目獲得，由市長侯友宜親自頒獎給大屯有線電視新聞中心經理吳鑑原。
市長侯友宜頒獎致詞表示，金采獎已成國內有線電視跨域交流平台，展現地方媒體深耕在地、記錄社會的重要價值。今年跨縣市報名量大幅成長，顯示地方媒體能量受肯定，期望持續推動民眾媒體近用權，並深化在地敘事與公共服務角色。
評審委員連淑錦指出，今年參賽作品題材多元，呈現地方文史、社會議題到公共政策，顯示業者積極強化製播品質，透過影像實踐共融與永續理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言