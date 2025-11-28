致力推廣器官捐贈 李伯璋獲「器捐特殊貢獻獎」 強調：這是一生志業

前健保署長李伯璋與兄長台大外科教授李伯皇投入器官移植多年，2011年接任財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長，並同時被借調至部立台南醫院擔任院長，工作繁重，甚至讓孩子提醒他「忙不過來就不要兼任院長」，因當器捐中心董事長更有貢獻，因此決定承擔重任，今獲特殊貢獻獎感到開心。

器捐中心為獎勵持續投入器官捐贈移植、安寧緩和療護及病人自主權利表現卓越機關團體及個人，今舉辦「榮耀圓滿．心願同行114年度聯合頒獎典禮」。

李伯璋獲頒特殊貢獻獎時致詞表示，能夠獲得此項肯定相當榮幸，也特別感謝現器捐中心董事長李明哲及各界給予的支持及肯定。

李伯璋說，畢業後便開始學習腎臟移植技術，一轉眼就40年。器官移植是他醫學生涯中，覺得相當重要的議題。2011年接任董事長，並同時被借調至部立台南醫院擔任院長，工作繁重，甚至讓孩子提醒他「忙不過來就不要兼任院長」，因當器捐中心董事長更有貢獻，因此決定承擔重任。

李伯璋表示，推動器官捐贈對他而言仍是「一生的志業」，他向所有支持器官捐贈推動的夥伴致謝，並期盼此領域能持續前進，造福更多家庭與生命。

李明哲說，李伯璋對於台灣器官捐贈推展不遺餘力，今天非常榮幸有機會，能夠頒發特殊貢獻獎給他，相信這不過是眾多獎項當中的一小部分而已，期望他能夠繼續在器捐領域上，給予支持。