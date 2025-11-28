聽新聞
0:00 / 0:00
致力推廣器官捐贈 李伯璋獲「器捐特殊貢獻獎」 強調：這是一生志業
前健保署長李伯璋與兄長台大外科教授李伯皇投入器官移植多年，2011年接任財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長，並同時被借調至部立台南醫院擔任院長，工作繁重，甚至讓孩子提醒他「忙不過來就不要兼任院長」，因當器捐中心董事長更有貢獻，因此決定承擔重任，今獲特殊貢獻獎感到開心。
器捐中心為獎勵持續投入器官捐贈移植、安寧緩和療護及病人自主權利表現卓越機關團體及個人，今舉辦「榮耀圓滿．心願同行114年度聯合頒獎典禮」。
李伯璋獲頒特殊貢獻獎時致詞表示，能夠獲得此項肯定相當榮幸，也特別感謝現器捐中心董事長李明哲及各界給予的支持及肯定。
李伯璋說，畢業後便開始學習腎臟移植技術，一轉眼就40年。器官移植是他醫學生涯中，覺得相當重要的議題。2011年接任董事長，並同時被借調至部立台南醫院擔任院長，工作繁重，甚至讓孩子提醒他「忙不過來就不要兼任院長」，因當器捐中心董事長更有貢獻，因此決定承擔重任。
李伯璋表示，推動器官捐贈對他而言仍是「一生的志業」，他向所有支持器官捐贈推動的夥伴致謝，並期盼此領域能持續前進，造福更多家庭與生命。
李明哲說，李伯璋對於台灣器官捐贈推展不遺餘力，今天非常榮幸有機會，能夠頒發特殊貢獻獎給他，相信這不過是眾多獎項當中的一小部分而已，期望他能夠繼續在器捐領域上，給予支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言