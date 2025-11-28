僅花3.5小時完成「生命接力」 她感受工作意義 獲優秀器官勸募人員獎

任職於雙和醫院器官協調護理師的李欣怡，投入該工作已近3年，累計經手約20件案件。她說，協調師的工作絕非「勸募」或拉攏，而是一項結合尊重、圓滿與專業判斷的重大使命，雖然面對家屬時，難免會遇到溝通困難，但每當看見受贈者脫離器官衰竭與洗腎等，重新恢復健康時，她便深感這份工作的價值與意義。

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今舉行「榮耀圓滿．心願同行114年度聯合頒獎典禮」，表揚長期投入器官捐贈、安寧緩和與病人自主的機關團體及個人。李欣怡也獲頒「優秀器官勸募人員獎」。

她說，她原本在臨床擔任專科護理師，在同事的鼓勵下接觸器捐協調業務，一做便是3年。器捐程序通常在醫師評估病人進入疾病末期，並與家屬討論安寧療護或捐贈意願後展開，協調師會依據家屬意願與需求介入溝通，並確保所有流程符合法規與倫理。

她強調，協調師最重要的原則是尊重家屬自主，不會向家屬施加壓力，團隊會透過內部系統與標準化評估，確認病患生命狀況是否符合捐贈條件；若病人曾簽署預立醫療決定或器捐同意書，家屬通常也能理解這是落實親人的最後心願，溝通過程會更順暢。

協調工作往往伴隨沉重與不捨，她說，多數家屬最終會同意捐贈，但面對親人離世，哀傷無可避免，協調師需要投入大量時間與同理心陪伴其度過這段過程。

她分享曾遇過一名30多歲男性工作中突然倒下，送醫後確診心臟破裂。因家屬強烈希望完成器捐，從簽署同意、術前必要評估，到轉介與移植手術，全程僅耗時約3個半至4小時，如此高效率的「生命接力」，仰賴院內各部門的即時動員與緊密合作。

「這份工作具有深刻意義，我會持續走下去。」她說，看著受贈者從病痛束縛中重獲健康，重新擁有正常生活與工作能力，那份「再生」的喜悅，正是支撐她投入器官捐贈協調工作的最大力量，也讓她堅信這份工作對延續生命具有不可取代的重要性。