快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

僅花3.5小時完成「生命接力」 她感受工作意義 獲優秀器官勸募人員獎

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
43歲於雙和醫院擔任協調護理師的李欣怡，擔任器捐協調師約3年時間。記者翁唯真／攝影
43歲於雙和醫院擔任協調護理師的李欣怡，擔任器捐協調師約3年時間。記者翁唯真／攝影

任職於雙和醫院器官協調護理師的李欣怡，投入該工作已近3年，累計經手約20件案件。她說，協調師的工作絕非「勸募」或拉攏，而是一項結合尊重、圓滿與專業判斷的重大使命，雖然面對家屬時，難免會遇到溝通困難，但每當看見受贈者脫離器官衰竭與洗腎等，重新恢復健康時，她便深感這份工作的價值與意義。

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今舉行「榮耀圓滿．心願同行114年度聯合頒獎典禮」，表揚長期投入器官捐贈、安寧緩和與病人自主的機關團體及個人。李欣怡也獲頒「優秀器官勸募人員獎」。

她說，她原本在臨床擔任專科護理師，在同事的鼓勵下接觸器捐協調業務，一做便是3年。器捐程序通常在醫師評估病人進入疾病末期，並與家屬討論安寧療護或捐贈意願後展開，協調師會依據家屬意願與需求介入溝通，並確保所有流程符合法規與倫理。

她強調，協調師最重要的原則是尊重家屬自主，不會向家屬施加壓力，團隊會透過內部系統與標準化評估，確認病患生命狀況是否符合捐贈條件；若病人曾簽署預立醫療決定或器捐同意書，家屬通常也能理解這是落實親人的最後心願，溝通過程會更順暢。

協調工作往往伴隨沉重與不捨，她說，多數家屬最終會同意捐贈，但面對親人離世，哀傷無可避免，協調師需要投入大量時間與同理心陪伴其度過這段過程。

她分享曾遇過一名30多歲男性工作中突然倒下，送醫後確診心臟破裂。因家屬強烈希望完成器捐，從簽署同意、術前必要評估，到轉介與移植手術，全程僅耗時約3個半至4小時，如此高效率的「生命接力」，仰賴院內各部門的即時動員與緊密合作。

「這份工作具有深刻意義，我會持續走下去。」她說，看著受贈者從病痛束縛中重獲健康，重新擁有正常生活與工作能力，那份「再生」的喜悅，正是支撐她投入器官捐贈協調工作的最大力量，也讓她堅信這份工作對延續生命具有不可取代的重要性。

器官捐贈 病人

延伸閱讀

設「器捐專責小組」加速流程 醫：不建議跳過相驗程序恐釀糾紛

心死器捐爭議預計12月討論修指引 盼非病死案件可鬆綁捐贈流程

逾68萬人註記器官捐贈 40到49歲占24%最多

她上網購買國考證書應徵護理師獲錄取 上班2天自首判拘役

相關新聞

已連續37天無新增非洲豬瘟案例 應變中心：衝刺重返非疫國

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台灣已連續37天無新增非洲豬瘟案例，民國115年起，監測將轉型為「精準防疫」，全力衝刺...

把握好天氣！29日各地晴到多雲 下周東北季風再增強

氣象署今天表示，明天各地多雲到晴、白天回溫，西半部高溫27到29度，中部以北、宜蘭低溫15到17度；12月2日東北季風增...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

台北三大冬季活動登場 蔣萬安：跨年晚會卡司12月還有彩蛋公布

台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及...

僅花3.5小時完成「生命接力」 她感受工作意義 獲優秀器官勸募人員獎

任職於雙和醫院器官協調護理師的李欣怡，投入該工作已近3年，累計經手約20件案件。她說，協調師的工作絕非「勸募」或拉攏，而...

致力推廣器官捐贈 李伯璋獲「器捐特殊貢獻獎」 強調：這是一生志業

前健保署長李伯璋與兄長台大外科教授李伯皇投入器官移植多年，2011年接任財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。