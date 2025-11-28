快訊

台北三大冬季活動登場 蔣萬安：跨年晚會卡司12月還有彩蛋公布

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動啟動。圖／北市觀傳局提供
台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動啟動。圖／北市觀傳局提供

台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「台北最 High 新年城2026跨年晚會」全面啟動。蔣萬安預告跨年晚會還有彩蛋，卡司將在12月陸續公布。

觀傳局指出，這是首次以聯合宣傳形式，象徵台北市冬季節慶全面啟動，最大驚喜就是公布全球最受歡迎的經典角色—PEANUTS™漫畫家族，將陪伴大家探索12月的台北。蔣萬安、跨年卡司全創作冠軍男團U:NUS及繽紛耶誕玩台北宣傳大使安芝儇，也一同點亮北市冬季精彩活動。

蔣萬安指出，感謝信義區百貨企業共同努力，在新光三越前矗立一棵高達20公尺的銀白色巨型聖誕樹，搭配動態聖誕火車，打造全台獨有的聖誕場景，今年的活動也特別結合了知名IP角色Snoopy及其夥伴。另外，由自來水處舉辦多年的「公館聖誕季」也將同步結合Snoopy系列氣偶、玩偶及燈飾，邀請大家感受溫馨耶誕。

蔣萬安指出，「台北最 High 新年城2026 跨年晚會」市府規畫堅強的表演陣容，更多精彩的「彩蛋」卡司將在12月陸續公布，還可共同倒數，欣賞絢爛的101煙火秀。

此外，觀傳局指出，北市府配合普發現金1萬元政策，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，即日起至115年3月8日，民眾只要到台北市店家單筆消費滿200元，並於114年12月1日起至指定平台登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，就能獲得1組抽獎序號，到友好特店消費抽獎機會再翻倍，有機會抽中1000萬元現金大紅包、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17等好禮，月月再抽台積電股票。

更多活動資訊請上「2026臺北最High新年城」活動官網（https://2026newyear.travel.taipei/）與「台北旅遊網」粉絲專頁。

台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動啟動。圖／北市觀傳局提供
台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動啟動。圖／北市觀傳局提供
繽紛耶誕玩台北宣傳大使安芝儇，一同點亮北市冬季精彩活動。圖／北市觀傳局提供
繽紛耶誕玩台北宣傳大使安芝儇，一同點亮北市冬季精彩活動。圖／北市觀傳局提供

