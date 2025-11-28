快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

國合會舉行國際開發援助現場論壇 聚焦智慧農業發展

中央社／ 台北28日電

國合會今天舉行第3屆「國際開發援助現場論壇」，聚焦AI驅動的永續農業、生產韌性、農業價值鏈轉型與國際合作等議題。國合會副秘書長謝佩芬表示，智慧農業不僅是農業科技升級，更是全球治理與人類永續生存的共同課題。

國際合作發展基金會發布新聞稿指出，論壇除安排專題演講外，並進行「全球智慧農業新趨勢」、「從田間到市場：台灣智慧農業國際合作經驗」場次。

外交部主秘甄國清致詞時指出，面對氣候變遷、糧食安全壓力與農村勞動力減少等全球挑戰，智慧農業已成為推動永續糧食系統的關鍵力量。

甄國清說，國合會在友邦及友好國家推動的智慧農業示範區，透過技術、制度與人才並行的策略，以夥伴共創的方式回應在地需求，展現台灣在國際合作中促進永續農業發展的實質成果。

國合會表示，論壇專題演講由旅台國際學人、菲律賓大學迪里曼校區政治學系教授布朗柯（Dennis V.Blanco）主講，他談到全球智慧農業的發展已從技術導向走向治理導向，真正的永續農業不只是導入AI或感測器，而是強化政策能力、制度創新與跨部門協作。

布朗柯以國合會在菲律賓推動的示範農場為例指出，其在智能栽培、數據管理與在地人才培育上的成效，是值得他國借鏡的永續模式。

謝佩芬指出，智慧農業不僅是農業科技升級，更是全球治理與人類永續生存的共同課題，為落實外交部長林佳龍在「榮邦計畫」中提出的合作精神，國合會強調援外已從單向技術輸出，轉向以「共同規劃、共同建置、共同成果」為核心的夥伴模式，論壇來自國內外、產官學研的多元觀點，為台灣援外工作帶入更多符合國際趨勢的創新想法。

永續 外交部 菲律賓

延伸閱讀

NBA／3連勝終結後狠批球隊心態 綠衫軍布朗：不想打就別來

NBA／布勞恩左腳踝扭傷至少休6周 布朗回鍋金塊坦言仍在適應

不當紅毯假笑芭比！「怪奇物語」Eleven怒嗆攝影師「要笑你自己笑」

NBA／尼克遭魔術痛宰還傷主將！布朗森拄著拐杖離開球場

相關新聞

人工生殖法修法何時送進立院？ 石崇良：政院年底前擬完成審查

國民黨立委陳菁徽今天質詢關注少子女化議題及人工生殖法脫鉤代理孕母的修法版本，何時會送立法院審議。衛生福利部長石崇良說，脫...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

致力推廣器官捐贈 李伯璋獲「器捐特殊貢獻獎」 強調：這是一生志業

前健保署長李伯璋與兄長台大外科教授李伯皇投入器官移植多年，2011年接任財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長...

僅花3.5小時完成「生命接力」 她感受工作意義 獲優秀器官勸募人員獎

任職於雙和醫院器官協調護理師的李欣怡，投入該工作已近3年，累計經手約20件案件。她說，協調師的工作絕非「勸募」或拉攏，而...

台北三大冬季活動登場 蔣萬安：跨年晚會卡司12月還有彩蛋公布

台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及...

已連續37天無新增非洲豬瘟案例 應變中心：衝刺重返非疫國

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台灣已連續37天無新增非洲豬瘟案例，民國115年起，監測將轉型為「精準防疫」，全力衝刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。