設「器捐專責小組」加速流程 醫：不建議跳過相驗程序恐釀糾紛

今年初一位檢察官控訴，北部某醫院未等車禍病人心跳停止就執行器捐手術，器捐中心董事長李明哲當時出面表示，將修訂辦法，讓流程更加順暢，未來也期待檢方能組織「器捐專責小組」，加速器捐流程；北醫大衛福政策研究中心主任李柏璋認同列入指引，盼增加檢方對器捐流程的熟稔程度，只是無論如何都不得跳過檢方相驗過程，無法律認定，反而容易引發醫療糾紛。

多數器捐情況，病人因疾病死亡，由醫師判定腦死後，可執行器捐，但部分外傷病人，未達腦死標準，但醫師判定已無救活可能性，會設法在器官衰敗前、心臟尚在跳動時執行器捐手術。

李伯璋說，以車禍病人為例，若醫師已知病人必然死亡，會詢問家屬器捐意願，而病人會逐漸昏迷，最終陷入腦死，並於腦死後短時間內心跳停止，臨床端定義「腦死即可執行器捐」，但檢方認定死亡的標準為「心跳停止」，而一旦病人心跳停止，屍體血液凝固，恐導致器官壞死，不再適合器捐，若檢察官不了解臨床實務，易衍生爭議。

為避免疑慮，臨床上若遇到嚴重外傷、非病死病人需要器捐，醫師會等檢察官抵達現場後，再依家屬意願拔除病人呼吸器，病人心跳停止，檢方判定死亡後，再將呼吸器插回，讓病人心臟恢復跳動，確保器官不會壞死，並執行器捐。

李伯璋說，早年他在成大醫院行醫，曾遇到一位器捐個案，醫師已判定腦死，欲執行器捐，但年輕檢察官到場後，認為病人信跳還在跳動、不應器捐，最終由熟悉器捐流程的主任檢察官，打電話給這名「學弟」，才終於放行器捐。若能將臨床實務作法寫入指引，可幫助檢察官了解相關流程，「否則口說無憑，並非每一位檢察官對器捐領域都足夠熟悉。」

而李明哲後續更期待能比照義大利心死後器捐流程，一群熟稔器捐流程的檢察官成立「專責小組」與器捐中心的專責單位對接，簡化相驗的過程，讓心死器捐的器官勸募量可以增加。

對此，李伯璋說，每一種提升器捐流程的方式都是立意良善，至於簡化相驗的過程，不得略過檢察官到場判定死亡的步驟，若要略過，則需要社會共識，畢竟器捐對家屬而言是困難且具挑戰的決定，若家屬事後認為病人尚有被救回的機會，在沒有法律認可的情況下，恐會衍生醫療糾紛。