台鐵平溪線停駛期間 十分、平溪、菁桐試辦施放天燈

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
新北市平溪區十分車站附近，商家林立的鐵道路段，常見遊客利用沒有火車行駛時，進入鐵道放天燈。聯合報系資料照
上月底一連數天強降雨影響，台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日。台鐵公司今表示，將於平溪線停駛期間，試辦開放十分、平溪、菁桐地區施放天燈，開放時間為將自明天起至明年1月4日，每周六日及115年1月1日、2日元旦假期，每日早上8時至下午8時。

台鐵公司表示，開放施放天燈範圍包括十分K6+160~K6+260(約十分街67號前~十分街113號前)、平溪K11+200~K11+230 (中華街14-1號~中華街28號)及菁桐K12+850~K12+980 (菁桐天燈館後方~菁桐街113號)。

台鐵公司強調，未開放時間範圍仍須依鐵路法辦理。其餘施放天燈注意事項，須依照新北市政府天燈施放區域告示辦理。若有需要，台鐵公司緊急通報電話1933。

天燈 台鐵 平溪

