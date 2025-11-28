台灣白色恐怖詩選出版發行 洪世芳：持續守護民主

國家人權博物館出版「暗房與光：台灣白色恐怖詩選」，今天舉辦新書發表會，館長洪世芳表示，「希望暗房因為光的滲入，帶領我們走向光明，持續守護得來不易的民主人權」。

發表會在台北「白色恐怖景美紀念園區」舉行，包括詩選主編向陽及陳允元、詩人李敏勇、張芳慈、謝建平，受難者家屬曹羅喜、曹貴理、白貴玲等人出席。

洪世芳致詞表示，這本書收錄眾多詩人在威權統治之下，仍堅持以文學反映時代心聲的珍貴作品，其中包括政治受難者曹開、柯旗化、謝建平等前輩的詩作，也選錄了不少年輕詩人以白色恐怖為題材的作品，「欣見許多新血加入，共同守護民主與人權的價值」。

政治受難者曹開家屬曹羅喜回想當初與曹開相親時，爸爸對於曹開身為政治犯的身分一點也不猶豫，全力支持這段姻緣；曹開的女兒白貴玲表示，父親31歲「重見天日」，眼睛雖見得到光，內心仍被困在暗房裡。名義上獲得自由，但政府不定期的「問候」與「關切」，讓父親始終活在監控陰影中，只能靠雙手努力維生。

白貴玲提到，在父親59歲那時，母親帶著他參加鹽分地帶文學營，幫忙寄報名信、報到排隊，等到3天2夜活動結束後，父親非常開心帶著第1名的成果回家，「他的創作受到了肯定。對於本書的出版，白貴玲認為父親一定也同感榮幸」。

詩人李敏勇致詞時以歐洲描述大屠殺的詩選為例，指出文化在轉型正義過程的重要，「面對歷史記憶與轉型正義，我們更需要努力做文化上的發展與重建，記取歷史教訓，追求我們應該追求的光」。

「暗房與光：台灣白色恐怖詩選」分為上下兩卷，選錄67位詩人171首，涵蓋華語、台語、客語的詩作。全書依照白色恐怖影響的時間線分作八輯，讓過往很多被埋沒在詩海、詩史裡面的作品被重新提起，也讓讀者看見文學視野下白色恐怖時代常民生活的樣貌。