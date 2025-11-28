快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

台灣白色恐怖詩選出版發行 洪世芳：持續守護民主

中央社／ 台北28日電

國家人權博物館出版「暗房與光：台灣白色恐怖詩選」，今天舉辦新書發表會，館長洪世芳表示，「希望暗房因為光的滲入，帶領我們走向光明，持續守護得來不易的民主人權」。

發表會在台北「白色恐怖景美紀念園區」舉行，包括詩選主編向陽及陳允元、詩人李敏勇、張芳慈、謝建平，受難者家屬曹羅喜、曹貴理、白貴玲等人出席。

洪世芳致詞表示，這本書收錄眾多詩人在威權統治之下，仍堅持以文學反映時代心聲的珍貴作品，其中包括政治受難者曹開、柯旗化、謝建平等前輩的詩作，也選錄了不少年輕詩人以白色恐怖為題材的作品，「欣見許多新血加入，共同守護民主與人權的價值」。

政治受難者曹開家屬曹羅喜回想當初與曹開相親時，爸爸對於曹開身為政治犯的身分一點也不猶豫，全力支持這段姻緣；曹開的女兒白貴玲表示，父親31歲「重見天日」，眼睛雖見得到光，內心仍被困在暗房裡。名義上獲得自由，但政府不定期的「問候」與「關切」，讓父親始終活在監控陰影中，只能靠雙手努力維生。

白貴玲提到，在父親59歲那時，母親帶著他參加鹽分地帶文學營，幫忙寄報名信、報到排隊，等到3天2夜活動結束後，父親非常開心帶著第1名的成果回家，「他的創作受到了肯定。對於本書的出版，白貴玲認為父親一定也同感榮幸」。

詩人李敏勇致詞時以歐洲描述大屠殺的詩選為例，指出文化在轉型正義過程的重要，「面對歷史記憶與轉型正義，我們更需要努力做文化上的發展與重建，記取歷史教訓，追求我們應該追求的光」。

「暗房與光：台灣白色恐怖詩選」分為上下兩卷，選錄67位詩人171首，涵蓋華語、台語、客語的詩作。全書依照白色恐怖影響的時間線分作八輯，讓過往很多被埋沒在詩海、詩史裡面的作品被重新提起，也讓讀者看見文學視野下白色恐怖時代常民生活的樣貌。

白色恐怖 國家人權博物館 詩人

延伸閱讀

【即時短評】從白色恐怖到黃百韜 吃到飽的「烈士」自助餐？

鄭麗文秋祭生波…醫曝吳石入列追思原因 要鄭喊11個字就好

秋祭生波 鄭麗文提「228和解」：歷史不該成政治鬥爭廉價工具

鄭麗文秋祭生波 黃國昌：吳石是共諜 並非政治受難者

相關新聞

人工生殖法修法何時送進立院？ 石崇良：政院年底前擬完成審查

國民黨立委陳菁徽今天質詢關注少子女化議題及人工生殖法脫鉤代理孕母的修法版本，何時會送立法院審議。衛生福利部長石崇良說，脫...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

致力推廣器官捐贈 李伯璋獲「器捐特殊貢獻獎」 強調：這是一生志業

前健保署長李伯璋與兄長台大外科教授李伯皇投入器官移植多年，2011年接任財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長...

僅花3.5小時完成「生命接力」 她感受工作意義 獲優秀器官勸募人員獎

任職於雙和醫院器官協調護理師的李欣怡，投入該工作已近3年，累計經手約20件案件。她說，協調師的工作絕非「勸募」或拉攏，而...

台北三大冬季活動登場 蔣萬安：跨年晚會卡司12月還有彩蛋公布

台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及...

已連續37天無新增非洲豬瘟案例 應變中心：衝刺重返非疫國

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台灣已連續37天無新增非洲豬瘟案例，民國115年起，監測將轉型為「精準防疫」，全力衝刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。