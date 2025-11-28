快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部推透明整治計畫 彭啓明：有朝一日要在淡水河游泳

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
環境部推動「透明淡水河」整治計畫，部長彭啓明喊話，希望有朝一日可以在淡水河游泳。圖／記者楊惠琪攝
環境部推動「透明淡水河」整治計畫，部長彭啓明喊話，希望有朝一日可以在淡水河游泳。圖／記者楊惠琪攝

環境部今年二月與北北基、桃園四縣市積極投入淡水河流域整治工作，今宣布「透明淡水河親水共享平台」上線，提供水質、生態、休閒與整治資訊。環境部長彭啓明表示，希望在中央跟地方合作下，未來淡水河的水質越來越好，「有朝一日要在淡水河游泳」。

環境部今舉辦「透明淡水河河畔論壇」，與北北基桃縣市專家、民團與社群，針對未來淡水河治理展開對話。彭啓明致詞指出，十多年前去巴黎，覺得塞納河臭得要死，但當地政府為了巴黎奧運清運了六公里，變得可以游泳，他希望有朝一日也可以在淡水河游泳。

環境部水保司長王嶽斌表示，淡水河是北台灣最重要的河流，近年來在中央與地方努力下，透過削減設施、事業排放管制、垃圾場清除、砂石、養豬場移除等措施，設置37座截流站、30處現地水淨場與12座污水處理廠，水質已有明顯改善，整體水質改善率超過50%，連續3年達成「國家環境保護計畫」無嚴重污染目標。

王嶽斌指出，淡水河整治長達數十年，即將邁入新型治理里程碑，透過中央與跨縣市的「透明淡水河」計畫，啟動水質透明、資訊透明、治理透明與參與透明行動方案，透過聯繫會議共作平台，可隨時掌握河川即時監測資料、各項水質數據，以及污水下水道接管設施等情況。

環境部今也正式發布「透明淡水河親水共享平台」，讓民眾隨時可上網查詢水質情況、生態資訊，以及適合水上活動、散步騎車的休閒設施，另公開各項最新整治設施。查詢網址：https://mysites.dtdi.com.tw/OpenTamsuiRiverTest

淡水河 水質 環境部

延伸閱讀

台南烏樹林廢棄物火災燒8天還未滅 卓榮泰承諾盡速處理

CCPI減碳排名曝光 彭啟明不解「落後印度」直呼奇怪：排名做參考

CCPI評台灣氣候績效「後段班」 彭啓明駁：難反映我真實減碳表現

「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦

相關新聞

人工生殖法修法何時送進立院？ 石崇良：政院年底前擬完成審查

國民黨立委陳菁徽今天質詢關注少子女化議題及人工生殖法脫鉤代理孕母的修法版本，何時會送立法院審議。衛生福利部長石崇良說，脫...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

致力推廣器官捐贈 李伯璋獲「器捐特殊貢獻獎」 強調：這是一生志業

前健保署長李伯璋與兄長台大外科教授李伯皇投入器官移植多年，2011年接任財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長...

僅花3.5小時完成「生命接力」 她感受工作意義 獲優秀器官勸募人員獎

任職於雙和醫院器官協調護理師的李欣怡，投入該工作已近3年，累計經手約20件案件。她說，協調師的工作絕非「勸募」或拉攏，而...

台北三大冬季活動登場 蔣萬安：跨年晚會卡司12月還有彩蛋公布

台北市長蔣萬安今日出席觀傳局「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及...

已連續37天無新增非洲豬瘟案例 應變中心：衝刺重返非疫國

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，台灣已連續37天無新增非洲豬瘟案例，民國115年起，監測將轉型為「精準防疫」，全力衝刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。