環境部推透明整治計畫 彭啓明：有朝一日要在淡水河游泳

環境部今年二月與北北基、桃園四縣市積極投入淡水河流域整治工作，今宣布「透明淡水河親水共享平台」上線，提供水質、生態、休閒與整治資訊。環境部長彭啓明表示，希望在中央跟地方合作下，未來淡水河的水質越來越好，「有朝一日要在淡水河游泳」。

環境部今舉辦「透明淡水河河畔論壇」，與北北基桃縣市專家、民團與社群，針對未來淡水河治理展開對話。彭啓明致詞指出，十多年前去巴黎，覺得塞納河臭得要死，但當地政府為了巴黎奧運清運了六公里，變得可以游泳，他希望有朝一日也可以在淡水河游泳。

環境部水保司長王嶽斌表示，淡水河是北台灣最重要的河流，近年來在中央與地方努力下，透過削減設施、事業排放管制、垃圾場清除、砂石、養豬場移除等措施，設置37座截流站、30處現地水淨場與12座污水處理廠，水質已有明顯改善，整體水質改善率超過50%，連續3年達成「國家環境保護計畫」無嚴重污染目標。

王嶽斌指出，淡水河整治長達數十年，即將邁入新型治理里程碑，透過中央與跨縣市的「透明淡水河」計畫，啟動水質透明、資訊透明、治理透明與參與透明行動方案，透過聯繫會議共作平台，可隨時掌握河川即時監測資料、各項水質數據，以及污水下水道接管設施等情況。

環境部今也正式發布「透明淡水河親水共享平台」，讓民眾隨時可上網查詢水質情況、生態資訊，以及適合水上活動、散步騎車的休閒設施，另公開各項最新整治設施。查詢網址：https://mysites.dtdi.com.tw/OpenTamsuiRiverTest。