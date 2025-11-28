把握好天氣！29日各地晴到多雲 下周東北季風再增強

快訊

中央社／ 台北28日電
氣象署今天表示，明天各地多雲到晴、白天回溫，西半部高溫27到29度，中部以北、宜蘭低溫15到17度。圖／聯合報系資料照
氣象署今天表示，明天各地多雲到晴、白天回溫，西半部高溫27到29度，中部以北、宜蘭低溫15到17度；12月2日東北季風增強，除了降溫外，桃園以北、東半部與恆春半島有短暫雨。

根據交通部中央氣象署網站，輕度颱風天琴中心氣壓980百帕，今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻西南方1360公里處，以每小時8轉4公里緩慢速度，向西北轉北北西進行，預計下週接近中南半島過程，有機會減弱成熱帶性低氣壓。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天東北季風減弱，白天各地溫度回升，大致晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨，30日水氣相對偏多，中部以北山區、東北部地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

賴欣國指出，12月1日起基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區受到中高層水氣通過的影響，有零星短暫雨，其他地區多雲。

12月2日東北季風增強，賴欣國表示，2日至4日迎風面桃園以北、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，中部以北山區有零星短暫雨。

賴欣國指出，12月5日東北季風稍微減弱，基隆北海岸、大台北地區、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨。

氣溫方面，賴欣國表示，預估週末西半部高溫普遍為攝氏27到29度，東半部約25度，中部以北、宜蘭低溫約15到17度，南部約19到20度，花東地區約20度。

賴欣國指出，12月1日氣溫與週末相似，2日東北季風增強，氣溫將階梯式下降，北部、東半部高溫25度，3日北部高溫降至21度，4日再降至17到19度。他提到，這波冷空氣最低溫將出現在3日晚間和4日清晨，北部下探15度。

另外，前氣象局長鄭明典日前在臉書發文指出，北極上空出現冷暖空氣對峙，2016年「霸王寒流」襲台前也曾發生類似情況。

氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹稍早在記者會表示，冬天北極相對較冷，從北方南下冷空氣是否影響中低緯度仍待觀察，若影響中緯度地區，對台灣天氣影響就不明顯。她提到，平流層增暖，不代表冷空氣已經在外流，須視冷空氣移動路徑及強度而定。

她說，目前才11月底，還沒進入真正的冬天，北極的冷空氣強度也需經過一段時間累積，強度才會更強，至於後續是否會影響台灣，以現行資訊若要預估未來3個月哪一段時間會有冷空氣影響，不確定仍大。

