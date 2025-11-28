透過金屬樂外交 閃靈重聚芬蘭F:F:F音樂節開唱

樂團「閃靈」久未演出，此次在文總主辦F:F:F音樂節中重聚，與樂團血肉果汁機、恆月三途在芬蘭一起搖滾，文總還邀料理職人同行，讓牛肉麵、鹹酥雞等台味美食在芬蘭飄香。

F:F:F音樂節是台灣與芬蘭首度以金屬樂相互交流的活動，當地時間27日在芬蘭首都赫爾辛基登場，文化總會今天發布新聞稿表示，當天下午先以記者會形式讓當地媒體有機會跟台灣音樂人相見歡。

文總秘書長李厚慶說，台灣與芬蘭有很多相似之處，在芬蘭有一個非常重要的詞「Sisu」，象徵在困難面前仍然勇往直前、不放棄的力量，「在台灣，我們也有一個很接近的詞『韌性』，這是我們面對困難的態度。Sisu與韌性，讓我們即使相隔八千公里，仍然能理解彼此。」

駐芬蘭代表林昶佐則在記者會中表示，非常榮幸能跟大家一起見證這場用重金屬搖滾搭起的跨國橋樑，不僅加深台芬2國友誼，也讓更多人知道，金屬樂是可以乘載龐大敘事、複雜感情的音樂風格。

林昶佐所屬樂團閃靈，這次赴曾到訪的芬蘭演出，讓團員們感到特別有意義。團長Doris說，距離上次在芬蘭演出已經是12、13年前，對於這裡的回憶都是去唱片公司開會和很冷的北歐街景，「這次為了演出，久違的又拿起貝斯練習，有一種很奇妙的感覺。」

除準備系列經典作品，閃靈更以英文版方式詮釋「烏牛欄大護法」、「暮沉武德殿」等曲，讓台下觀眾驚喜不已，還邀請芬蘭知名小提琴手萬斯凱（OlliVänskä）合體共演「百萬遍」、「皇軍」歌曲，展現台芬之間深厚情誼，為活動掀起最大高潮。

除了台灣樂團展現不同風貌金屬之聲，地主芬蘭也祭出國民樂團「Korpiklaani」、新生代「LostSociety」。

「Lost Society」主唱艾爾班納（Samy Elbanna）說，雖然和現場的台灣朋友都是第一次見面，但感覺卻很熟悉，期待未來有更多2國交流機會。「Korpiklaani」更邀請林昶佐上台合唱經典名曲「Vodka」，在歡樂氣氛中結束演出。