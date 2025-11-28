烏魚苗快速鑑別 水試所研發檢測試紙

快訊

中央社／ 台北28日電

烏魚是台灣沿近海漁業與養殖業的重要經濟魚種，烏魚子更珍貴，養殖用烏魚苗仰賴野生撈捕，不同魚苗，烏魚子品質差異大，水試所研發快速檢測試紙，協助養殖業提高競爭力。

農業部今天發布新聞稿，水產試驗所運用分子生物鑑定技術，成功開發出烏魚系群快速檢測試紙，可協助業者迅速判別魚苗來源，篩選適合當地養殖的系群。

水試所指出，烏魚因其珍貴的烏魚子素有「烏金」美譽，是台灣沿近海漁業與養殖業的重要經濟魚種，台灣鄰近西北太平洋海域的烏魚可分為溫帶型、黑潮型與熱帶型3大系群，分布於不同水溫帶。

水試所表示，目前養殖用烏魚苗主要仰賴野生撈捕，如何精準鑑別魚苗系群、選擇適合台灣環境的族群，成為確保養殖產業在氣候變遷下維持永續發展的關鍵。

水試所研究團隊指出，過去研究已顯示不同系群雌魚的生殖特性差異明顯，直接影響烏魚子的產值潛力。溫帶型雌魚經3年養殖後，性腺指數偏低、卵巢未見發育；黑潮型雌魚則具有較高性腺指數與發育中卵巢，具生產烏魚子的經濟價值。表現最佳者為熱帶型雌魚，其體重與卵巢重量均顯著高於黑潮型雌魚，顯示具生產體型更大、品質更優烏魚子的潛力。

水試所表示，這次開發的烏魚系群鑑定快速檢測DNA試紙，能在40分鐘內判定烏魚苗與親魚的系群來源，為人工繁殖與種苗選育提供科學依據。未來將持續優化檢測技術，協助養殖業者建立更具氣候韌性與永續競爭力的烏魚產業。

