大金空調總代理和泰興業總經理交接 陳永澤接棒領航台灣市場

大金空調台灣總代理和泰興業今（28日）舉行總經理交接典禮，原任總經理王玄郎正式卸任，由現任執行副總經理陳永澤接棒。交接儀式由會長蘇一仲監交，象徵企業治理與人才傳承體系的穩健延續。

蘇一仲表示，和泰興業始終以「穩健經營、追求卓越」為核心精神，深耕大金空調在台灣市場的布局，在冷凍空調產業奠定領先地位。他肯定王玄郎在總經理任內推動企業成長的卓越貢獻，也期許新任總經理陳永澤在承先啟後下，引領企業邁向下一階段發展。王玄郎任職期間成功鞏固大金空調的市場龍頭地位，伸直台灣市場。卸任後，他將繼續擔任和泰興業董事長，持續在策略、治理與方向上提供指引，陪伴企業邁向更高成就。

新任總經理陳永澤是公司歷練最完整、最具市場實戰經驗的接班人才。他於1998年加入和泰興業，服務至今27年，從中區經銷處課長、副理、處長到營運長，長期在第一線深耕通路，累積扎實的區域經驗與市場理解。2021年起，他擔任桃竹苗區營運長，展現優異的市場洞察力；2023年升任營業總處副總經理後負責全台通路策略與營運管理；2024年11月起接任執行副總經理，掌握公司營運核心。此次正式接任總經理，展現和泰興業在內部人才培育與專業傳承上的成熟成果。

陳永澤表示，公司長期在蘇會長與王董事長的制度建構下，建立完善的販售機制、教育訓練與後勤服務，打造穩健企業基礎。他自加入公司以來與經銷夥伴共同成長，未來將進一步深化大金空調在台灣的3大品牌價值：高品質、持續引進全球最新技術並維持同步品質標準；高服務、整合通路與售後維修能量，讓「報修就是信任的開始」成為品牌特色；高滿意、提升顧客體驗與市場品牌力。