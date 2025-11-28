玉山園區嚴寒步道結冰 玉管處籲山友安全放首位

玉山國家公園管理處今天表示，清晨玉山園區高山地區已出現嚴寒天氣，在海拔較高路段路面已有濕滑及結冰現象，呼籲山友做好安全措施，並以生命安全為最高準則，勿勉強前行。

受持續低溫及降雨影響，玉山園區高山地區已有部分步道結冰，其中玉山主峰風口段路況結冰，有山友為避免發生危險，陸續撤退。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處表示，高山嚴寒，山友務必注意安全，密切關注天氣預報，並準備禦寒裝備，這是避免失溫的關鍵；由於結冰路面極易滑倒，建議要有雪地攀登經驗者帶隊，攜帶並熟練使用冰爪、登山杖等裝備，以確保行走安全。

玉管處提醒，如路況不佳或山友身體狀況不適，請以生命安全為最高準則，切勿貿然攻頂，安全撤退或折返才是對自己和家人負責的態度，請將安全放在首位。