糖尿病友轉任衛教志工 他任職台大醫院30年助破解疾病迷思

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院衛教志工張坤來今年已高齡76歲，服務時數累計1萬867小時，獲全國績優志工「特殊貢獻獎」。記者林琮恩／攝影
台大醫院衛教志工張坤來今年已高齡76歲，服務時數累計1萬867小時，獲全國績優志工「特殊貢獻獎」。他曾擔任糖尿病關懷基金會會刊編集長10餘年，撰寫衛教文章，並任職台大醫院糖尿病病友服務志工分隊，任分隊長10餘年，每周3天在工作之餘，撥空在台大醫院門診及病房，為病友解惑，提供衛教知識，並傳承經驗。

張坤來說，許多病人跟他一樣，得到糖尿病時心情徬徨，甚至擔心「沒辦法活著看兒孫長大」，但經台大醫院醫療團隊治療後，他了解糖尿病是可控制疾病，他是旅行社負責人，即使罹患糖尿病，只要控制良好，仍可帶隊出國，玩遍全球，在工作之餘，他希望傳承病友經驗，幫助破除迷思及擔憂，「很多人聽到我的分享，心情放鬆很多。」

30餘年前，當時任職台大醫院的「糖尿病衛教之父」林瑞祥，邀張坤來協助成立該院「糖尿病病友聯誼會」，因體會病後無助，他主動承接籌備重任，聯誼會民國82年成立，張坤來則從民國85年開始擔任會長迄今。新冠疫情期間，他擔任病友與醫療團隊溝通橋樑，持續照護服務，與糖尿病學會及基金會推動健保給付，成功爭取第一型及妊娠糖尿病友血糖試紙納入健保給付，減輕病友壓力。

另一位高齡85歲志工黃玉霞，擔任志工13年，累計志願服務時數達1萬312小時。她從民國100年開始參與台北仁濟院送餐計畫，每日負責為大同區社區長者遞送午、晚兩餐，全台無休，連過年也不間斷，秉持「老助老」精神持續服務至今；她40歲開始投入志工行列，曾擔任大同衛生所陪診志工、仁安醫院導覽志工，也曾在馬偕醫院服務4至5年。

送餐需要體能及耐力，85歲的黃玉霞仍騎機車、爬樓梯、搬運餐盒，並定期更換駕照確保安全，且在新冠疫情期間，仍堅守崗位、全副武裝穿上防護裝送餐，聖誕節慶期間，則是戴上聖誕帽送單，讓長者感受節氣氣氛與關懷，展現創意與溫度。112至113年她兼任仁濟醫院大同區志工小組組長，協助資訊傳與幹部會議，持續推動公共服務。

高齡85歲志工黃玉霞，擔任志工13年，累計志願服務時數達1萬312小時，她從民國100年開始參與台北仁濟院送餐計畫，每日負責為大同區社區長者遞送午、晚兩餐，全台無休，連過年也不間斷。記者林琮恩／攝影
