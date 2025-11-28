與妻環遊世界因腰刺痛喊「卡」竟是癌轉移 退休男靠這招圓夢

台中65歲男子計畫退休後與妻環遊世界，沒想到3年前檢查發現罹攝護腺癌晚期，且癌轉移到骨頭，歷經多種治療仍告失敗，腰椎刺痛也讓出遊喊卡，所幸經童綜合醫院採用PSMA正子造影，搭配精準放射標靶治療，成功控制病情，讓他得以重拾行囊，與妻子踏出國門圓夢。

每年11月為國際男性健康倡導月，童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會今攜手宣導攝護腺癌篩。童綜合2019年起舉辦免費攝護腺特異抗原PSA篩檢活動，平均每年發現近20名攝護腺癌症患者，今年活動開跑，請至童綜合醫院搜尋。

童綜合醫院總院長童敏哲說，該院泌尿腫瘤中心去年收治近9000名病友，人數居全國區域醫院之冠，並同步歐美引入攝護腺特異性膜抗原正子造影PSMA，致力為患者量身打造治療計畫。

中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉說，攝護腺癌早期幾無症狀，被喻為「男人的隱形殺手」，國內約六成患者確診已是三、四期，建議50歲以上男性應定期接受PSA檢測，若有家族史者提早至40歲定期篩檢。

童綜合醫院泌尿科主任林益聖指出，該名患者先後接受一代與二代荷爾蒙治療產生抗藥性，接續進行化療與骨頭電療，但療效不佳，癌細胞擴散至肺、肝。術後又歷經荷爾蒙治療、化療、電療、標靶治療，最後攝護腺特異抗原PSA指數持續飆高，宣告治療失敗。

林益聖指出，患者去年參加癌症講座，先接受PSMA正子造影檢查，經評估後，自費接受精準放射標靶治療4次後，PSA指數下降近50%，癌轉移明顯好轉，骨頭疼痛大幅減輕，生活品質顯著改善，重拾抗癌信心。