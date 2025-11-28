快訊

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

聽新聞
0:00 / 0:00

與妻環遊世界因腰刺痛喊「卡」竟是癌轉移 退休男靠這招圓夢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師歐宴泉說明，這名攝護腺癌轉移男病患，經PSMA正子造影，搭配精準放射標靶治療，成功控制病情。記者趙容萱／攝影
醫師歐宴泉說明，這名攝護腺癌轉移男病患，經PSMA正子造影，搭配精準放射標靶治療，成功控制病情。記者趙容萱／攝影

台中65歲男子計畫退休後與妻環遊世界，沒想到3年前檢查發現罹攝護腺癌晚期，且癌轉移到骨頭，歷經多種治療仍告失敗，腰椎刺痛也讓出遊喊卡，所幸經童綜合醫院採用PSMA正子造影，搭配精準放射標靶治療，成功控制病情，讓他得以重拾行囊，與妻子踏出國門圓夢。

每年11月為國際男性健康倡導月，童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會今攜手宣導攝護腺癌篩。童綜合2019年起舉辦免費攝護腺特異抗原PSA篩檢活動，平均每年發現近20名攝護腺癌症患者，今年活動開跑，請至童綜合醫院搜尋。

童綜合醫院總院長童敏哲說，該院泌尿腫瘤中心去年收治近9000名病友，人數居全國區域醫院之冠，並同步歐美引入攝護腺特異性膜抗原正子造影PSMA，致力為患者量身打造治療計畫。

中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉說，攝護腺癌早期幾無症狀，被喻為「男人的隱形殺手」，國內約六成患者確診已是三、四期，建議50歲以上男性應定期接受PSA檢測，若有家族史者提早至40歲定期篩檢。

童綜合醫院泌尿科主任林益聖指出，該名患者先後接受一代與二代荷爾蒙治療產生抗藥性，接續進行化療與骨頭電療，但療效不佳，癌細胞擴散至肺、肝。術後又歷經荷爾蒙治療、化療、電療、標靶治療，最後攝護腺特異抗原PSA指數持續飆高，宣告治療失敗。

林益聖指出，患者去年參加癌症講座，先接受PSMA正子造影檢查，經評估後，自費接受精準放射標靶治療4次後，PSA指數下降近50%，癌轉移明顯好轉，骨頭疼痛大幅減輕，生活品質顯著改善，重拾抗癌信心。

歐宴泉說明，精準放射標靶治療為轉移性去勢抗性攝護腺癌患者帶來一線生機。研究顯示，接受此療法的病友，疾病惡化風險可降6成、整體死亡風險降低近4成，且近半數患者PSA指數能下降超過一半，有效緩解疼痛與骨骼併發症。

童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會今攜手宣導攝護腺癌篩。記者趙容萱／攝影
童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會今攜手宣導攝護腺癌篩。記者趙容萱／攝影

患者 攝護腺癌 腫瘤 退休

延伸閱讀

士林官邸菊展開幕 北市公園處估12月最適觀賞

全台首發Global Mall 桃園A19造300坪「B.Duck城市樂園」可愛亮相

56歲男頻尿、夜尿 這項手術助他解決煩惱還保留性功能

55歲男子攝護腺肥大超出正常1倍 拉開手術保「性」福

相關新聞

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

糖尿病友轉任衛教志工 他任職台大醫院30年助破解疾病迷思

台大醫院衛教志工張坤來今年已高齡76歲，服務時數累計1萬867小時，獲全國績優志工「特殊貢獻獎」。他曾擔任糖尿病關懷基金...

與妻環遊世界因腰刺痛喊「卡」竟是癌轉移 退休男靠這招圓夢

台中65歲男子計畫退休後與妻環遊世界，沒想到3年前檢查發現罹攝護腺癌晚期，且癌轉移到骨頭，歷經多種治療仍告失敗，腰椎刺痛...

高鐵準備迎新車！擴建維修廠、逾百人次赴日受訓 預計2026年8月抵台

台灣高鐵採購12組新世代列車，首組預計2026年8月運抵台灣，高鐵董事長史哲說，超過100人次到日本受訓，左營基地增建第...

12月上路新制！「AADC」罕病治療藥一劑1億元納健保 單價刷新紀錄

衛福部今天公告12月將上路新制，包括罕病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保暫予支付，終生僅需施打一次但要價高達新台幣1億...

全台逾百萬志工長者近40萬 呂建德：擴大志工保險年齡盼更多長者投入

截至113年底，全台志工人數達111萬人，志工團隊共計1萬9454隊總服務時數達1億322萬小時，而志工年齡層分布上，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。