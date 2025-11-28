高鐵準備迎新車！擴建維修廠、逾百人次赴日受訓 預計2026年8月抵台

快訊

中央社／ 台北28日電
台灣高鐵列車示意圖。聯合報系資料照
台灣高鐵採購12組新世代列車，首組預計2026年8月運抵台灣，高鐵董事長史哲說，超過100人次到日本受訓，左營基地增建第2檢修廠駐車及維修空間，燕巢總機廠等基地將調整擴建。

第9屆日本鐵道技術展（Mass-Trans Innovation Japan2025）26日到29日在日本東京登場，史哲率團參訪並與協力製作新世代列車N700ST及負責新車引進相關配套工程的廠商會談，就後續合作內容交換意見，確保N700ST導入過程順利，持續深化與國際鐵道同業交流合作。

向日本採購12組新世代列車的台灣高速鐵路股份有限公司今天發布新聞稿表示，史哲前往多家參與N700ST製作及相關引進配套工程的日本廠商攤位，包括京三公司（Kyosan）、東芝公司（Toshiba）、三菱重工（MHI）、日立公司（Hitachi）與日本信號（Nippon Signal）公司等。

台灣高鐵說，N700ST目前正循序製造，首組列車預計2026年8月運抵台灣，經靜態及動態測試、確認安全無虞後，預計2027下半年投入營運，史哲近期也數度前往日本確認製車進度，協調相關事宜。

史哲表示，當前最重要工作之一是讓旅客早日體驗N700ST列車先進造車科技，及舒適、貼心服務，為確保列車引進作業順利，台灣高鐵累計已派出超過100人次到日本洽談各項接車細節，並完成14梯次、超過100人次到日本受訓。

他說，除左營基地正增建第2檢修廠駐車及維修空間，而燕巢總機廠等基地將同步調整擴建近50處場域，以因應未來2種車型維修所需空間。

史哲表示，預估2028年新車全數投入營運服務時，尖峰發車能力可較現行提升約25%，台灣高鐵將全力投入接車準備，期望以更大運能服務旅客。

日本 史哲

