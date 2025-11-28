快訊

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

12月上路新制！「AADC」罕病治療藥一劑1億元納健保 單價刷新紀錄

中央社／ 台北28日電
衛福部今天公告12月將上路新制，包括罕病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保暫予支付。圖／聯合報系資料照片
衛福部今天公告12月將上路新制，包括罕病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保暫予支付。圖／聯合報系資料照片

衛福部今天公告12月將上路新制，包括罕病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保暫予支付，終生僅需施打一次但要價高達新台幣1億元，第1年使用人數13人，寫下給付單價最高紀錄。

罕病「芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症」過去無藥可治，嬰兒剛出生時也許看不出異狀，等到3、4個月大就會開始出現包括嚴重發展遲緩、動眼危象、低張力及四肢運動異常、自律神經失調、睡眠問題、情緒障礙等症狀，兒童時期就可能因併發症死亡，往往來不及長大。

根據台大醫院新生兒篩檢統計，台灣約每3萬人中有1名個案。台大醫院基因醫學部醫師胡務亮團隊自2007年開始研發AADC缺乏症基因治療藥物，後技轉給美國藥廠，從研發到臨床試驗，一手由台大醫院主導，並在台灣進行，為台灣新藥發展的重要突破。

衛福利部今天公布即將上路的12月新制，全是藥品給付新規定，共3項藥物，包括轉移性胰腺癌成人病人的第一線治療藥物、停經後轉移性乳癌病人治療藥物以及AADC缺乏症治療藥物。

健保署指出，12月1日藥品給付規定公告生效，公告暫予支付含eladocagene exuparvovec成分藥品Upstaza及其藥品給付規定。受益對象為18個月以上、未滿6歲之具有嚴重表現型的AADC缺乏症病人。

健保署強調，新藥通過給付具有重大意義，不但滿足臨床需求，且為唯一治療該疾病的基因療法，終生施打一次。預估生效後第1年使用人數13人，藥費約13億元，之後第2年至第5年每年新增5人，藥費5億元。

台大醫院 給付 健保署 藥品 基因

延伸閱讀

陸配6改4依親成健保負擔 石崇良：公平正義需思考

Abc牙醫聯盟涉詐健保、逃漏稅 創辦人謝尚廷再捲密醫案遭查辦

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

川普競選團隊前顧問：川普下個轉向可能是健保

相關新聞

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

糖尿病友轉任衛教志工 他任職台大醫院30年助破解疾病迷思

台大醫院衛教志工張坤來今年已高齡76歲，服務時數累計1萬867小時，獲全國績優志工「特殊貢獻獎」。他曾擔任糖尿病關懷基金...

與妻環遊世界因腰刺痛喊「卡」竟是癌轉移 退休男靠這招圓夢

台中65歲男子計畫退休後與妻環遊世界，沒想到3年前檢查發現罹攝護腺癌晚期，且癌轉移到骨頭，歷經多種治療仍告失敗，腰椎刺痛...

高鐵準備迎新車！擴建維修廠、逾百人次赴日受訓 預計2026年8月抵台

台灣高鐵採購12組新世代列車，首組預計2026年8月運抵台灣，高鐵董事長史哲說，超過100人次到日本受訓，左營基地增建第...

12月上路新制！「AADC」罕病治療藥一劑1億元納健保 單價刷新紀錄

衛福部今天公告12月將上路新制，包括罕病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保暫予支付，終生僅需施打一次但要價高達新台幣1億...

全台逾百萬志工長者近40萬 呂建德：擴大志工保險年齡盼更多長者投入

截至113年底，全台志工人數達111萬人，志工團隊共計1萬9454隊總服務時數達1億322萬小時，而志工年齡層分布上，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。