全台逾百萬志工長者近40萬 呂建德：擴大志工保險年齡盼更多長者投入

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德（左四）、立法委員林月琴（左三）等人今天出席「全國績優志工表揚典禮」。記者林琮恩／攝影
衛福部次長呂建德（左四）、立法委員林月琴（左三）等人今天出席「全國績優志工表揚典禮」。記者林琮恩／攝影

截至113年底，全台志工人數達111萬人，志工團隊共計1萬9454隊總服務時數達1億322萬小時，而志工年齡層分布上，以65歲以上為最多，合計39萬7084人，占志工總人數35.6%。衛福部次長呂建德說，投入志工工作的高齡長者，占65歲以上總人口8.7%，為鼓勵更多長者投入擔任志工，成為社區互助力量，已與金管會協調，將志工保險最高年齡，從75歲擴大至80歲。

呂建德今天出席「全國績優志工表揚典禮」。他提到，我國志願服務法民國90年公布施行，鼓勵民眾參與志願服務，根據我國志工服務總數換算，共提供形同5萬名專職人力的量能，以基本工資計算，產值超過新台幣189億元，由社區志工組成的社會福利模式，在全球少見，極具台灣特色，未來將設法提高長者投入志工的人數比率。

呂建德說，擔任志工為活躍老化一環，衛福部明年開始進行獨老普查，預計2年內完成至少70萬獨居人口普查，另將推動全台近5千處，社區關懷據點升級為2.0版，並納入靈性關懷課程，都需要志工投入，為營造高齡友善志願服務環境，鼓勵相關單位以創新思維優化高齡志工服務流程與參與模式，營造友善環境，讓高齡志工安心服務。

聯合國宣布2026年為「國際志工永續發展年」，將志願服務納入永續發展目標（SDGs），為鼓勵志工投入，呂建德說，衛福部除透過志工意外團體保險共同供應契約提供志工主管機關運用外，也跟金管會共同研議提高志工投保年齡至80歲的商業保險，讓志工們服務時更加安全有保障，盼共同推展「助人最樂，服務最榮」的友善志願服務環境。

呂建德說，近年台灣屢受天災侵擾，但每一次災害降臨，志工們溫暖的身影總是鼓舞受災民眾，尤其這次花蓮面臨堰塞湖災害，對民眾的生活造成重大衝擊，來自全台各地「志工超人」馳援，投入救災及重建，讓受災民眾重新擁有「復原的力量」，「這樣的時刻見證志願服務是台灣最美的精神，更是社會最強大的力量。」

衛福部次長呂建德（左起）說，投入志工工作的高齡長者，占65歲以上總人口8.7%，為鼓勵更多長者投入擔任志工，成為社區互助力量。圖左二為衛福部社工司副司長楊雅嵐。記者林琮恩／攝影
衛福部次長呂建德（左起）說，投入志工工作的高齡長者，占65歲以上總人口8.7%，為鼓勵更多長者投入擔任志工，成為社區互助力量。圖左二為衛福部社工司副司長楊雅嵐。記者林琮恩／攝影

