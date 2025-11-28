中大研究：颱風能冷卻海洋 有助抑制海洋熱浪

中央大學研究顯示，颱風引起的海洋冷卻作用，有助抑制海洋熱浪，舒緩潛在衝擊，讓海洋生物獲喘息機會。這項發現刊載於期刊「科學先端」（Science Advances，另譯科學進展）。

中央大學今天發布新聞稿指出，海洋熱浪（MarineHeatwaves，指特定海域的溫度高於該季節平均溫度的現象）近來受到科學界重視，持續極端的高溫，可能造成珊瑚白化、魚群棲息地改變而影響漁獲產量，帶來嚴重的經濟和社會問題。

水文與海洋科學研究所所長潘任飛帶領的團隊，最早研究2020年颱風巴威（Bavi），發現颱風通過東海時，使海面降溫達攝氏7度。且被「冷卻」過的海域，長達8個月未再出現任何熱浪事件。

為確認「巴威」不是特例，團隊進一步分析過去10年西北太平洋的85起颱風海洋熱浪個案，發現颱風引起的海洋冷卻作用，能使99%的海洋熱浪在颱風通過後消失。海表面被颱風每冷卻攝氏1度，海洋熱浪的形成就會延後5到7天。

研究團隊指出，颱風會促使海水「垂直混合」，把次表層較冷的海水帶往表面，造成上層海洋降溫現象，這些冷海水就像及時雨般，中和了海洋熱浪的高溫。

團隊指出，氣候變遷下，颱風和海洋熱浪等極端天氣現象日益頻繁，瞭解他們的交互作用極具科學價值，對預測全球暖化下極端天氣事件的演變，深具意義。

這項研究獲得國家科學及技術委員會的計畫支持，團隊包括台灣大學大氣科學系教授林依依、吳俊傑等人。