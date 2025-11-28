時代眼淚…高雄30年麥當勞「文化餐廳」將熄燈 網不捨：青春跟著搬走

高雄在地30年的老字號麥當勞即將熄燈！自1995年開業至今的麥當勞「文化餐廳」店，貼出公告因租約到期，將於11/30結束營業，同時搬遷至隔壁新開的「文化二餐廳」，雖然只是改新址到不遠處，但消息一出還是引來不少網友留言，說道「就算只是搬30公尺，青春歲月也完全消失了...」、「時代的眼淚，這家活很久了~」、「五福人的回憶！」。

臉書粉專「高雄粉Kaohsiungfans」日前貼出幾張照片，是高雄麥當勞「文化餐廳」宣告即將結束營業，表示將於11/30的下午1點起結束營業，同時，高雄文化二餐廳則預計於12/1起試營運，謝謝大家過去的喜愛與陪伴，未來將在新址繼續為大家服務。

「高雄粉Kaohsiungfans」也同時分享，這家麥當勞高雄在高雄已經開業30年，是繼五福店、左營店、鳳山中山店及十全店之後，開業年資「第5久」的門市。