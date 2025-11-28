泡麵湯別再倒馬桶！ 環保局曝「3大慘況」：恐養出蟑螂屋

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
泡麵湯殘留在管壁上的油耗味，容易引來蟑螂與害蟲。示意圖／ingimage
泡麵湯殘留在管壁上的油耗味，容易引來蟑螂與害蟲。示意圖／ingimage

深夜來一碗熱騰騰的泡麵是許多人的宵夜首選，但滿足口腹之慾後，剩下的高油高鹽湯底該如何處理，卻成為不少家庭的難題。許多民眾為圖方便，習慣將喝不完的湯汁直接倒入馬桶按下沖水鍵。然而，這看似無害的「順手」動作，可能導致水管塞住，更嚴重破壞化糞池的生態平衡。

一名租屋族曾在Threads上發文透露，自己過去總以為馬桶連排泄物都能處理，區區麻辣鍋底或泡麵湯應該不成問題，因此長期將這類廚餘倒入馬桶。貼文曝光後，大批網友急忙勸阻，直言這是水管堵塞的元兇，更有苦主分享慘痛經驗，建議將湯汁冷凍後當作固體垃圾丟棄才是上策。

新北市環保局解釋，化糞池運作原理是仰賴微生物分解有機物，而泡麵湯、麻辣鍋底這類液體，通常含有極高濃度的油脂與鹽分。一旦大量倒入，會改變池內的酸鹼值，造成環境過於油膩，形同對微生物「投毒」，導致分解菌活性大幅降低甚至死亡，讓化糞池喪失分解功能。此外，浮油在接觸到冷水或管壁後極易凝固，久而久之會在管線內堆積成頑固油垢，輕則排水不順，重則引發爆管危機。

除了硬體損壞風險，殘留在管壁上的油耗味，也容易成為蟑螂與害蟲的「信號彈」。據《健康2.0》報導，家事達人陳映如建議，若湯汁剩餘量不多，可利用報紙或廚房紙巾吸附水分後，直接丟入垃圾桶；若必須倒入流理台，務必加裝濾網攔截固體殘渣，並在傾倒後以溫熱水沖洗排水孔，即時溶解附著的油脂，才能有效延長管線壽命。

泡麵 馬桶 環保局 蟑螂 排水管

