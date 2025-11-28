阿里山林鐵歡慶113周年 12月將辦盛大慶典為小火車慶生

阿里山林業鐵路1912年通車，即將滿113歲了！林鐵及文資處今年首度轉型舉辦「阿里山小火車 Cheers！」節慶系列，12月規畫大地餐席、時光市集等系列活動，還推出職人體驗列車、微醺雲端列車夢幻行程，邀請大家一起為百年阿里山小火車慶生。

林鐵及文資處表示，12月1日起至林鐵車站購票（神木站及祝山站除外)，搭乘阿里山小火車即可收藏全新設計「節慶限定款車票」，新車票結合林鐵歷代特色火車，4款票面分別為Shay蒸汽火車、中興號、栩悅號及隱藏款，邀請旅客試手氣收藏限定款車票。

此外，12月20、21日將在阿里山林業村舉辦林鐵時光市集，匯集約30家沿線部落美食及手作特色攤位，現場同步展示最新高階列車「森里號」模型，以及故事活動與吉祥物「鐵鹿站長」巡場。12月21日北門站與嘉義站往返行駛蒸汽火車特別班次，展現懷舊火車風采。

節慶期間另推出兩款主題列車遊程，12月24至26日的「職人體驗列車」加開辦理，安排旅客體驗林鐵員工工作、搭乘檜木專列並享用二萬平大地餐席；12月25、26日上路的「微醺雲端列車」則結合山景餐席與限定酒款，並規畫森林步道體驗及蒸汽火車動態展演。