聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林鐵歡慶113周年，12月將辦盛大慶典為小火車慶生。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路1912年通車，即將滿113歲了！林鐵及文資處今年首度轉型舉辦「阿里山小火車 Cheers！」節慶系列，12月規畫大地餐席、時光市集等系列活動，還推出職人體驗列車、微醺雲端列車夢幻行程，邀請大家一起為百年阿里山小火車慶生。

林鐵及文資處表示，12月1日起至林鐵車站購票（神木站及祝山站除外)，搭乘阿里山小火車即可收藏全新設計「節慶限定款車票」，新車票結合林鐵歷代特色火車，4款票面分別為Shay蒸汽火車、中興號、栩悅號及隱藏款，邀請旅客試手氣收藏限定款車票。

此外，12月20、21日將在阿里山林業村舉辦林鐵時光市集，匯集約30家沿線部落美食及手作特色攤位，現場同步展示最新高階列車「森里號」模型，以及故事活動與吉祥物「鐵鹿站長」巡場。12月21日北門站與嘉義站往返行駛蒸汽火車特別班次，展現懷舊火車風采。

節慶期間另推出兩款主題列車遊程，12月24至26日的「職人體驗列車」加開辦理，安排旅客體驗林鐵員工工作、搭乘檜木專列並享用二萬平大地餐席；12月25、26日上路的「微醺雲端列車」則結合山景餐席與限定酒款，並規畫森林步道體驗及蒸汽火車動態展演。

林鐵及文資處表示，今年7月恢復全線通車，轉型節慶方式帶動沿線村落經濟，透過食農、旅遊與地方創生，打造旅客與居民共同的新林鐵記憶。可至林鐵及文資處粉絲專頁查詢活動資訊與報名方式，邀請民眾在歲末搭上小火車，共度阿里山限定的紅色耶誕節。

阿里山林鐵歡慶113周年，推出4款全新設計節慶限定款車票，票面包括Shay蒸汽火車、中興號、栩悅號及隱藏款。圖／林鐵及文資處提供
