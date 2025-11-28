快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

外送專法將上路！消基會三大建議保障消費者 減少資訊不對稱

記者董俞佳／台北即時報導
外送平台進入台灣即將滿十三年，全台目前約有十五萬名外送員，去年全產業營業額超過一千五百億元。本報資料照片
勞動部上周預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，消基會指出，若立法僅處理「外送員—平台」關係，而未處理「平台—店家—消費者」的費率與抽成問題，恐成為「半套立法」，最終仍由消費者與店家承擔全部成本。

消基會提出三大建議，呼籲平台完整揭露費率、報酬及抽成資訊，降低市場資訊不對稱，讓消費者能清楚了解「每一筆外送費用花到哪裡」。第二，比照電信與客運業建立「費率審議機制」，將消費者、店家與外送員代表納入，審議外送費、平台抽成與外送員報酬調整，避免平台以演算法黑箱操控費率。第三，補強平台與店家之契約規範，將重大違反契約範本納入可裁罰事項，並建立店家申訴管道，以改善店家在高度依賴平台時的弱勢地位。

消基會指出，目前專法仍聚焦在提升外送員權益，包括保障最低報酬、明確停權與申訴機制、契約透明化、強制投保職災與商業保險等，確實是勞動保障的一大進展。但在市場運作下，平台提高成本後，極可能將費用轉嫁給消費者與店家，若未補上費率與抽成監管設計，將使專法流於「保障外送員、但傷害消費者與店家」。

消基會提醒，外送服務實際上由「消費者—平台—外送員—店家」四方組成。消費者是支付外送費與餐費的一方，也是最直接感受到價格變動的一群，卻未在專法形成過程中被系統性納入討論。店家則面臨抽成、活動費與技術費等多重壓力，也未在專法中獲得足夠保障。

消基會呼籲，立法院審查專法時，應舉辦以「消費者與店家」為主題的公聽會，聽取一般民眾與中小店家意見；主管機關也應提出完整的價格影響評估，而非僅以外送員報酬提升作為單一成功標準。

消基會強調，外送專法不應只是勞工法，而應是兼顧消費者、店家、平台與外送員的「外送治理法」。唯有透明、平衡、可被監督的制度設計，外送生態才可能走向多贏。

